Erdoğan: Turqia dhe SHBA u pajtuan të përdorin në mënyrë efektive kanalet e drejtpërdrejta të dialogut

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, ka bërë të ditur se Turqia dhe SHBA ranë dakord të përdorin në mënyrë efektive dhe të rregullt kanale të drejtpërdrejta të dialogut , duke iu përshtatur dy aleatëve dhe partnerëve strategjikë, raporton Anadolu Agency (AA).

Duke folur në një konferencë për media pas samitit të NATO-s në Bruksel, presidenti Erdoğan tha se “nuk ka asnjë çështje që nuk mund të zgjidhet në marrëdhëniet Turqi-SHBA”, duke shtuar se “zonat e bashkëpunimit janë më të gjera dhe më të pasura sesa zonat problematike”.

Erdoğan dhe Biden zhvilluan një takim me dyer të mbyllura në margjinat e samitit të NATO-s në Bruksel. Dy udhëheqësit u takuan për herë të parë që kur Biden mori detyrën në muajin janar.

Pas takimit, presidenti amerikan tha se ai pati “një takim të mirë” me homologun e tij turk.

Ndërsa, presidenti turk theksoi se takimi i tij me homologun amerikan është pozitiv për vazhdimin e marrëdhënieve. Ai tha se e ftoi Biden-in të vizitojë Turqinë, duke shtuar se Biden ndoshta do të vizitojë vendin së shpejti.

Erdoğan po ashtu tha se Turqia në samitin e NATO-s shprehu qartë se mbështetja e dhënë për grupin terrorist PYD/PKK duhet të përfundojë.

Duke u përgjigjur një pyetje në lidhje me sistemin rus S-400, presidenti Erdoğan tha se, “Ne i shprehëm të njëjtat mendime presidentit (Biden) për (sistemin) S-400, ashtu siç e kishim më parë. Po ashtu shprehëm të njëjtat mendime për (avionët luftarakë) F-35”.

Lidhur me Afganistanin, presidenti turk tha se mbështetja e SHBA-së në çështjet diplomatike, logjistike dhe financiare është thelbësore nëse trupave turke në Afganistan u kërkohet të mos largohen nga vendi.

Lidhur me marrëdhëniet e aleancës, Erdoğan shprehu shpresë se të gjithë aleatët e NATO-s do të tregojnë solidaritet të plotë me Turqinë duke lënë mënjanë “llogaritjet e cekëta politike”.

“NATO duhet të zë një rol aktiv atje ku çadra e sigurisë e aleancës është e nevojshme nga Mesdheu në Detin e Zi, nga Evropa në Azi”, theksoi presidenti Erdoğan. /aa