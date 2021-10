Erdoğan: Turqia është e vendosur të kthejë paratë që SHBA-ja i detyrohet

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka deklaruar se vendi i tij është i vendosur të kthejë 1,4 miliard dollarët që SHBA-ja i detyrohet për avionët F-35 për të cilët Turqia pagoi, por nuk u dorëzuan kurrë, raporton Anadolu Agency (AA).

“Ne do t’i kthejmë 1,4 miliard dollarë në një mënyrë ose në një tjetër”, u tha presidenti Erdoğan gazetarëve në aeroplanin që kthehej nga një udhëtim në Afrikë, duke shtuar se ministri turk i Mbrojtjes dhe sekretari amerikan i Mbrojtjes kanë diskutuar këtë çështje.

Duke theksuar se beson se do të merren hapa pozitive, Erdoğan tha se këtë fundjavë kjo çështje po ashtu do të diskutohet me presidentin amerikan, Joe Biden, gjatë takimit të G20-tës në Romë.

“Në asnjë mënyrë nuk do të lejojmë që dikush të abuzojë me të drejtat e Turqisë”, shtoi presidenti turk.

Në vitin 2017, pasi rezultuan të pafrytshme përpjekjet e saj të zgjatura për të blerë sistemin e mbrojtjes ajrore Patriot të SHBA-së, Turqia nënshkroi një kontratë me Rusinë për të blerë sistemin e mbrojtjes ajrore S-400.

Vitin e kaluar, SHBA pezulloi Turqinë nga programi i avionëve F-35, duke pretenduar se sistemi S-400 do t’i ekspozonte avionët F-35 ndaj një mashtrimi të mundshëm rus.

Megjithatë, Turqia theksoi se sistemi S-400 nuk do të integrohet në sistemet e NATO-s dhe nuk paraqet asnjë kërcënim për aleancën ose armatimin e saj.

Vendi ka kërkuar vazhdimisht një grup pune për të sqaruar çështjet e pajtueshmërisë teknike.

– Kërcënimi terrorist FETO dhe Afrika

Në vizitat e tij këtë javë në Angola, Togo dhe Nigeri, presidenti Erdoğan theksoi përpjekjet e Turqisë për të krijuar terren të përbashkët me vendet afrikane kundër kërcënimit të organizatës terroriste FETO, grupi që qëndron pas grusht shtetit të dështuar të vitit 2016 në Turqi.

Erdoğan shtoi se FETO është përballur me një “kolaps serioz” në kontinent, veçanërisht në shkollat private të grupit, të cilat i përdor si rrjedhë të ardhurash për të projektuar respekt të rremë.

“Një numër i konsiderueshëm shkollash janë transferuar në Fondacionin Maarif, ka marrë mbi 216 shkolla të lidhura me FETO-n në 19 vende”, tha Erdoğan, duke iu referuar fondacionit turk të themeluar pas grusht shtetit të dështuar në Turqi për të transferuar shkollat e lidhura me FETO-n tek administrata përgjegjëse.

Më tej, Erdoğan tha se grupi terrorist FETO ka filluar të shembet ngadalë në Afrikën Jugore.

Duke theksuar se grupi terrorist ka akoma një prani në Nigeri, Erdoğan foli për takimin e tij me presidentin e vendit, Muhammadu Buhari.

Ai shtoi se dhjetëra shkolla të blera nga Fondacioni Maarif i Turqisë në Afrikë janë dëshmi se grupi terrorist FETO është duke u shembur ngadalë në kontinent.

“Afrika këtë e sheh shumë mirë. Ata thonë ‘ardhja juaj këtu ka kapur marrëdhëniet e Perëndimit me Afrikën’. Afrikani është i kënaqur”, u shpreh presidenti turk.

FETO dhe udhëheqësi i saj me bazë në SHBA, Fetullah Gulen, orkestruan grusht shtetin e dështuar të 15 korrikut të vitit 2016, i cili la të vdekur 251 persona dhe të plagosur mbi 2.200.

FETO qëndron pas një fushate të gjatë për të përmbysur shtetin përmes infiltrimit në institucionet turke, veçanërisht në ushtri, polici dhe gjyqësor.

– “Në bashkësinë ndërkombëtare, Kavala është njësoj si Sorosi”

Një nga temat për të cilat foli presidenti Erdoğan ishin deklaratat e ambasadorëve të 10 vendeve në lidhje me Osman Kavala, një nga gjithsej 52 të pandehur në proceset gjyqësore në vazhdim lidhur me rastet e tentativës për grusht shteti në Turqi në vitin 2016 nga organizata terroriste FETO dhe ngjarjet në Parkun Gezi.

Ambasadat e SHBA-së, Gjermanisë, Danimarkës, Finlandës, Francës, Holandës, Suedisë, Kanadasë, Norvegjisë dhe Zelandës së Re thanë se gjyqi kundër Osman Kavala-s hodhi një hije mbi demokracinë dhe sundimin e ligjit në Turqi dhe bënë thirrje për lirimin e tij, për çka u ftuan në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Turqisë.

Erdoğan pyeti pse ambasadorët e 10 vendeve bënë një deklaratë të tillë në lidhje me rastin e Kavala-s.

“Ata që mbrojnë këtë ‘mbeturinë të Soros-it’ në të vërtetë po përpiqen se ‘si ta lirojmë?’ Unë i thashë ministrit tonë të Jashtëm se ne nuk mund të përballojmë të mbajmë njerëz të tillë në Turqi”, tha Erdogan, duke shtuar:

“Në bashkësinë ndërkombëtare, Kavala është njësoj si Sorosi. Ata po përpiqen të shkundin çdo vend që duan me para. Ata duhet të monitorohen nga afër”.

Ai paralajmëroi se ata po përpiqeshin të depërtonin edhe në Ballkan.

“Ata po përpiqen të infiltrohen në Ballkan, të frikësojnë Ballkanin. Natyrisht, ne nuk do t’u japim shansin, nuk duhet t’u japin. Ata mund të bëjnë gjëra të ngjashme në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, kudo. Falë Zotit, ne jemi të fuqishëm si Turqi dhe nuk mund të infiltrohen tek ne. Numri i terroristëve është zvogëluar ndjeshëm dhe lufta jonë e vendosur kundër terrorizmit do të vazhdojë”, tha Erdoğan.

I pyetur në lidhje me mbajtjen e zgjedhjeve në Turqi, ai tha se nuk do të ketë shtyrje.

“Zgjedhjet do të zhvillohen në kohë, në qershor të vitit 2023”, tha ai.

Erdoğan foli shkurtimisht edhe për situatën në Siri dhe rajonin e Idlibit.

“Ne vazhdojmë të bëjmë atë që është e nevojshme dhe reagojmë me armët tona të rënda. Ne nuk mund të lejojmë që kjo çështje të shkojë sipas rrugës së vet”, tha ai. /aa