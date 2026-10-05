Erdogan: Turqia ndjek me vendosmëri synimin për t’u bërë një aktor i fuqishëm dhe i respektuar në hapësirën globale

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se vendi i tij do t’i përmbahet me vendosmëri ambicieve hapësinore derisa të bëhet një aktor i fuqishëm dhe i respektuar në ekosistemin global hapësinor, raporton Anadolu.
Duke folur në ceremoninë e hapjes së Kongresit të 77-të Ndërkombëtar të Astronautikës në Antalya, Erdogan theksoi përparimin e Turqisë në teknologjitë satelitore dhe eksplorimin e Hënës, ndërsa bëri thirrje për pjesëmarrje më të gjerë ndërkombëtare në aktivitetet hapësinore.
“Ne nuk do të devijojmë nga synimi ynë derisa ta bëjmë Turqinë një nga aktorët e fuqishëm dhe të respektuar në ekosistemin global hapësinor”, tha ai.
Erdogan tha se Turqia, duke mos lejuar kurrë që të mbetet prapa në garën hapësinore, ka bërë përparim të konsiderueshëm brenda një kohe të shkurtër, pavarësisht pengesave dhe vështirësive.
Ai njoftoi se aktivitetet e prodhimit, montimit dhe integrimit të anijes kozmike hënore, të zhvilluar në kuadër të Programit të Turqisë për Kërkimin Hënor, kanë përfunduar.
Anija kozmike peshon rreth 3.5 tonë dhe ka një nivel të prodhimit vendas që tejkalon 80 për qind, gjë që Erdogan e cilësoi si “burim krenarie të madhe”.
Presidenti turk theksoi gjithashtu Turksat 6A, satelitin e komunikimit të zhvilluar në vend nga Turqia.
“Turksat 6A ka dëshmuar gjithashtu aftësitë inxhinierike të Turqisë, infrastrukturën industriale, burimet njerëzore dhe besimin në teknologjitë hapësinore”, tha ai.
Erdogan tha se TEKNOFEST, festivali kryesor i Turqisë për hapësirën ajrore dhe teknologjinë, i cili përfundoi javën e kaluar në qytetin juglindor Sanliurfa, kishte pranuar aplikime nga më shumë se 730.000 ekipe nga të gjitha 81 provincat e vendit dhe nga 97 vende të botës.
Duke iu referuar projektit të portit hapësinor të Turqisë në Somalinë afrikane, një prej aleatëve të Ankarasë, Erdogan tha se projekti synon të forcojë qasjen e vendit në hapësirë, ndërsa njëkohësisht të kontribuojë në zhvillimin e ekosistemit hapësinor të Afrikës.
– Gara hapësinore nuk mund të kufizohet vetëm te disa vende
Erdogan theksoi se gara hapësinore nuk mund të jetë një konkurrencë vetëm mes disa vendeve dhe kritikoi përpjekjet për armatosjen e hapësirës.
“Hapësira nuk përbëhet nga plaçka që mund të merret nga ai që arrin i pari”, tha ai.
“Armatosja e hapësirës dhe shndërrimi i saj në një instrument të garës së armatimeve, në veçanti, është thellësisht e gabuar”, shtoi ai.
Erdogan shprehu shpresën se kongresi, të cilin Turqia po e pret për herë të parë, do të jetë në dobi të vendeve pjesëmarrëse dhe të së ardhmes së përbashkët të njerëzimit.
Takimi mbledh komunitetin ndërkombëtar të hapësirës në Antalya deri të premten. Anadolu shërben si partner global i komunikimit për këtë aktivitet.