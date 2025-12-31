Erdogan: Turqia nuk do të tolerojë provokime dhe kërcënime detare në Mesdheun Lindor

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia kurrë nuk do të tolerojë dhunën, piraterinë ose banditizimin në “atdheun blu” të saj, transmeton Anadolu.
Në një mesazh të Vitit të Ri të ndarë nga presidenca turke, Erdogan tha se Ankaraja po monitoron nga afër provokimet dhe kërcënimet në rritje ndaj interesave të Turqisë dhe atyre të popullit qipriot turk në Mesdheun Lindor.
“Derisa paqja vendoset më fort në Siri, kthimet vullnetare janë rritur”, tha Erdogan duke theksuar se 600 mijë sirianë janë kthyer në vendin e tyre gjatë vitit të kaluar. Ai theksoi se Turqia do të mbështesë administratën e re të Sirisë për të garantuar siguri dhe stabilitet për të gjithë sirianët, pavarësisht nga etnia apo sekti.
Duke iu referuar Gazës, Erdogan tha se Turqia nuk do të heshtë derisa ata që janë përgjegjës për vdekjen e 71 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, të mbahen përgjegjës.
Presidenti turk shtoi se Ankaraja po punon intensivisht për të siguruar që Izraeli të ndalojë sulmet, të përshpejtojë ndihmën humanitare në Gaza dhe të lejojë fillimin e përpjekjeve të rindërtimit.