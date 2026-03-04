Erdogan: Turqia “nuk lë asgjë në dorë të fatit” për sigurinë e kufijve mes tensioneve në rajon

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, është zotuar se Ankaraja “nuk po lë asgjë në dorë të fatit” kur bëhet fjalë për sigurinë e kufijve dhe hapësirës ajrore të saj në këto kohë të vështira që po kalon rajoni, raporton Anadolu.
Erdogan tha se Turqia po merr të gjitha masat e nevojshme në konsultim të ngushtë me aleatët e NATO-s dhe po ndërhyn menjëherë kur është e nevojshme.
Duke iu referuar incidentit me municion raketor me Iranin, presidenti turk theksoi se Ankaraja gjithashtu lëshon paralajmërimet e saj “më të forta” për të parandaluar që incidente të ngjashme të ndodhin sërish.
“Vendosmëria dhe kapaciteti ynë për të garantuar sigurinë e vendit dhe të kombit tonë janë në nivelin më të lartë”, tha ai.
Më herët, Ministria turke e Mbrojtjes Kombëtare njoftoi se një municion balistik i lëshuar sot nga Irani dhe i drejtuar drejt hapësirës ajrore turke u interceptua dhe u neutralizua nga njësitë e mbrojtjes ajrore dhe raketore të NATO-s në Mesdheun Lindor.
Ministria në platformën turke të mediave sociale NSosyal tha se projektili, i zbuluar pasi kishte kaluar përmes Irakut dhe Sirisë, u neutralizua me sukses nga mbrojtja ajrore.