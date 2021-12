Erdogan: Turqia nuk ua ka kthyer shpinën kurrë Afrikës dhe popujve të saj

Dita e tretë e Samitit 3. të Partneritetit Turqi-Afrikë, i cili po mbahet në Stamboll, nisi me një ceremoni pritjeje zyrtare dhe një fotosesion familjar të liderëve.

Gjatë fjalës përshëndetëse të samitit, Presidenti Erdogan risolli në kujtesë se kombi turk ka lidhje humane me popujt afrikanë, të cilat datojnë që nga shekulli IX, ndërsa theksoi se Turqia nuk ua kthen shpinën kurrë Afrikës dhe popujve të saj.

Pasi konfirmoi edhe një tjetër herë mbështetje e fuqishme të Turqisë për lëvizjet për liri në kontinent e sidomos në vendet e Afrikës së Veriut, Erdogani tha se numri i ambasadave në Afrikë është rritur në 42, nga 12 që ishin në vitin 2005, kurse numri i ambasadave të vendeve afrikane në Ankara ka arritur në 37, nga 10 që ishin më parë.

Duke shpjeguar se marrëdhëniet Turqi-Afrikë janë ngritur në nivele të paimagjinueshme 16 vjet më parë falë përpjekjeve të përbashkëta, lideri turk vijoi me këto fjalë: “Vëllimi ynë tregtar, i cili më parë ishte 5,4 miliardë dollarë me kontinentin, i kaloi 25,3 miliardë dollarët në vitit 2020. Ne po ndjekim nga afër Marrëveshjen e Zonës së Tregtisë së Lirë Kontinentale Afrikane, e cila hyri në fuqi më 1 janar 2021. Unë besoj fuqimisht se ne do ta rrisim tregtinë tonë dypalëshe së pari në 50 miliardë dollarë dhe më pas në 75 miliardë dollarë nëpërmjet përpjekjeve tona të përbashkëta.”

Në vijim, Erdogani tha se Turqia e ka zgjeruar praninë e saj në të gjithë kontinentin me institucione të tilla si TIKA (Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim), Instituti “Yunus Emre”, Fondacioni “Maarif”, Agjencia Anadolli (AA), kompania ajrore “Turkish Airlines” dhe Gjysmëhëna e Kuqe Turke.

“Ne po përpiqemi të fitojmë së bashku, të rindërtohemi së bashku, të zhvillohemi së bashku dhe të ecim krah për krah në të ardhmen”, potencoi ai.

Kreu i shtetit turk tha gjithashtu se Ankaraja është e vetëdijshme në lidhje me padrejtësinë globale dhe pakënaqësitë e Afrikës në qasjen ndaj vaksinës kundër llojit të ri të koronavirusit (COVID-19).

“Në raport me mundësitë tona, ne po planifikojmë të ndajmë 15 milionë doza vaksine gjatë periudhës në vijim. Kur të përfundojë procesi (i vaksinës vendase TurkoVac kundër COVID-19), ne do ta vëmë vaksinën tonë në shërbim të gjithë njerëzimit, krahas kombit tonë dhe vëllezërit tanë afrikanë”, nënvizoi ai.

Erdogani tha mes të tjerash edhe se përpjekjet që po bëjnë nën moton “bota është më e madhe se 5”, përfshijnë si kombin turk ashtu vëllezërit e motrat afrikane.

“Ne duhet të bashkojmë forcat në mënyrë që Afrika të përfaqësohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ashtu siç e meriton”, shtoi udhëheqësi turk.

“Me punët që do të bëjmë dhe vendimet që do të marrim sot, në dashtë Zoti, ne do të shënojmë ardhmërinë e marrëdhënieve Turqi-Afrikë”, përfundoi Presidenti Erdogan. /trt