Erdoğan: Turqia zhvillon me shpejtësi bashkëpunimin trepalësh me Pakistanin dhe Azerbajxhanin

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, duke përshëndetur marrëdhëniet e gjata dypalëshe, tha se vendi i tij po zhvillon gjithashtu me shpejtësi bashkëpunimin trepalësh me Pakistanin dhe Azerbajxhanin, raporton Anadolu Agency (AA).

“Përveç bashkëpunimit tonë dypalësh, ne shkëmbyem gjithashtu pikëpamje mbi çështje të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare në agjendën tonë të përbashkët”, tha presidenti Erdoğan në një konferencë të përbashkët për media me kryeministrin pakistanez Shehbaz Sharif në Istanbul.

Turqia, tha ai, ka shumë projekte të suksesshme bashkëpunimi të përbashkëta që synojnë paqen dhe stabilitetin e Azisë Jugore me Pakistanin.

Ai shtoi se vëllimi i tregtisë mes dy vendeve ka arritur në 1 miliard dollarë dhe se vazhdon të zgjerohet.

“Ne kemi vullnetin dhe vendosmërinë e nevojshme politike për të arritur objektivin tonë të vëllimit tregtar prej 5 miliardë dollarësh”, tha Erdoğan.

Ai komentoi gjithashtu situatën në Afganistan, duke thënë se vendosja e paqes dhe stabilitetit në këtë vend është thelbësor për sa i përket kërcënimeve dhe rreziqeve të përbashkëta, “përtej detyrës sonë humanitare për vëllezërit tanë afganë”.

Erdoğan u shpreh se ata do të vazhdojnë të punojnë së bashku për të “eliminuar efektet e krizës humanitare me të cilën përballet populli afgan”.

Ai gjithashtu vuri në dukje solidaritetin dhe bashkëpunimin e ndërsjellë midis Türkiye-s dhe Pakistanit dhe përsëriti mbështetjen e Ankarasë për përpjekjet kundër terrorizmit në Islamabad.

“Ne e kemi parë gjithmonë dhimbjen e Pakistanit si dhimbjen tonë, gëzimin e tij si gëzimin tonë dhe suksesin e tij si suksesin tonë”, theksoi presidenti Erdoğan.

Pakistani fton Turqinë që t’i bashkohet Korridorit Ekonomik Kinë-Pakistan

Kryeministri i Pakistanit, Shehbaz Sharif, propozoi zgjerimin e Korridorit Ekonomik Kinë-Pakistan (CPEC), duke ftuar Turqinë t’i bashkohet projektit në vlerë shumë miliardë dollarë.

“Kina dhe Pakistani janë miq të shkëlqyeshëm dhe ne po përjetojmë dhe shijojmë përfitimet e Korridorit Ekonomik Kinë-Pakistan nën Iniciativën ‘Brez dhe Rrugë’ të presidentit kinez Xi Jinping. Unë do të sugjeroja që ky të jetë një bashkëpunim midis Kinës, Pakistanit dhe Turqisë”, tha Sharif në konferencën për media, duke e quajtur atë një “bashkëpunim të mrekullueshëm të përbashkët”.

Sharif tha gjithashtu se një bashkëpunim i tillë midis tre vendeve “do të sjellë prosperitet dhe përparim në të gjithë këtë rajon”.

“Kjo do të ndihmojë në zbutjen e varfërisë dhe papunësisë. Kjo do të promovojë arsimin dhe kështu ne mund të përballojmë me të vërtetë sfidat e sotme”, tha kryeministri pakistanez.

Sharif tha se “me kënaqësi “do të flasë me “miqtë e tij kinezë”.

“Nëse ne mund të lëvizim në këtë drejtim, mendoj se kjo do të ishte një mundësi e mrekullueshme për ta kapitalizuar me të vërtetë”, shtoi ai.

Që nga viti 2014, Kina ka investuar rreth 28 miliardë dollarë në projekte të ndryshme energjetike dhe infrastrukturore në vendin e Pakistan në kuadër të CPEC-ut, duke i mundësuar ekonomisë së dytë më të madhe në botë të arrijë ujërat e ngrohta të Detit Arabik nëpërmjet portit Gwadar në provincën jugperëndimore Balochistan.

Sharif gjatë konferencës për media i shprehu gjithashtu ngushëllimet Turqisë për sulmin terrorist të 13 nëntorit në Stamboll.

“Zemra jonë është me viktimat”, tha Sharif, duke iu referuar sulmit terrorist në rrugën Istiklal, ku mbetën të vrarë gjashtë persona dhe u plagosën 81 të tjerë.