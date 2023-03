Erërat dhe shiu godasin Mozambikun ndërsa stuhia po afrohet

Mozambiku po goditet nga shiu, erërat e fuqishme dhe përmbytjet pasi cikloni Freddy është gati të zbresë në tokë për herë të dytë brenda një muaji.

Kombi i Afrikës së Jugut ka marrë më shumë se një vit reshje shiu në katër javët e fundit.

Freddy mund të bëhet stuhia më e gjatë e regjistruar, pasi u formua në veriperëndim të Australisë 34 ditë më parë.

Një person raportohet të ketë vdekur, duke e çuar numrin e të vdekurve në të paktën 28 që kur stuhia arriti për herë të parë në tokë.

Njerëzit janë nxitur të zhvendosen në strehimore të përkohshme – duke përfshirë shkolla, kisha dhe magazina.

Më shumë se gjysmë milioni njerëz mund të jenë në rrezik të një krize humanitare këtë herë, sipas agjencive lokale të fatkeqësive.

Ndërsa erërat e forta goditën vendin, një person vdiq kur shtëpia e tij u shemb.

Energjia elektrike është fikur si masë paraprake nga firma e energjisë elektrike dhe të gjitha fluturimet janë pezulluar, sipas TVM.

Cikloni raportohet se ka ngecur në det të hapur dhe mendohet se së shpejti do të zbarkojë.

Agjencia kombëtare e menaxhimit të fatkeqësive të Mozambikut vlerëson se më shumë se 1.5 milionë njerëz janë prekur nga stuhia që goditi për herë të parë muajin e kaluar, me më shumë se 8,000 të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre.

Një operacion humanitar është duke u zhvilluar në rajon, por ka frikë se përpjekjet për ndihma mund të pengohen nga reshjet e reja të dendura nga kthimi i ciklonit.

Malavi fqinj – ku autoritetet shëndetësore po luftojnë me shpërthimin e koleres – gjithashtu pritet të preket.

Ekspertët e motit parashikojnë se cikloni do të sjellë erëra shkatërruese dhe reshje ekstreme shiu në zona të mëdha, duke përfshirë verilindjen e Zimbabvesë si dhe Zambinë juglindore. /mesazhi

Trop Cyclone Freddy has an incredible record-breaking history. When it looked like it would die out it roared back to life. It’s been around for more than a month with devastating results. Hitting Mozambique right now for a second time. It’ll likely be catastrophic. #wxtwitter pic.twitter.com/BR4bb6iyit

— Heather Tesch (@HeatherTesch) March 11, 2023