Escobar të martën do të raportojë para Kongresit amerikan për situatën në Kosovë

Emisari i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, të martën do të paraqes para Kongresit Amerikan një raport për zhvillimet e deritanishme lidhur me çështjen e dialogut Kosovë-Serbi.

Raportimi para Komisionit të Dhomës së Përfaqësuesve për Marrëdhëniet me Jashtë, do të ndërlidhet kryesisht me nevojën e zbatimit të Marrëveshjes për Rrugën drejt Normalizimit, e cila përfshin edhe obligimin për themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.

Siç përmendet në dokument, elementi kryesor është përmbushja e obligimit të Kosovës për themelimin e Asociacionit të Komunave me shumicë Serbe në vitin 2013.

Sipas Escobar, AKS do të fuqizonte komunat me interesa të përbashkëta, gjuhë dhe kulturë për të koordinuar sfidat e përbashkëta në ofrimin e disa shërbimeve publike, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe zhvillimin ekonomik lokal. Për më tepër, Kosova dhe Serbia ranë dakord të njohin reciprokisht dokumentet dhe simbolet kombëtare.

Në dokumentin e publikuar nga Avaz, përmendet me shqetësim situata e krijuar në veri, pas arritjes së marrëveshjeve në Bruksel e Ohër, po ashtu përmendet dhuna e ushtruar nga protestuesit serbë kundër forcave paqeruajtëse, policisë dhe gazetarëve.

“Si përgjigje, NATO dislokoi elementë të forcës rezervë për të përforcuar misionin; ajo mban një qëndrim i përmirësuar në veri të Kosovës për të siguruar një mjedis të sigurt dhe të sigurt në në përputhje me mandatin e saj në OKB”.

“Me BE-në, ne kemi bërë thirrje për heqjen e menjëhershme të përshkallëzimi, duke përfshirë mbajtjen e zgjedhjeve të reja bashkiake dhe kryebashkiake në katër komunat në veri të Kosovës me pjesëmarrjen e serbëve etnikë, dhe a rifokusimi i zbatimit të marrëveshjes së arritur në kuadër të Dialogut të lehtësuar nga BE-ja”, shkruan dokumenti.