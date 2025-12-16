Eurodeputeti Nemec nominon Francesca Albanesen dhe mjekët e Gazës për Çmimin Nobel për Paqe 2026

Anëtari i Parlamentit Evropian, Matjaz Nemec prezantoi sot publikisht nominimin e raportueses speciale të OKB-së për territoret e pushtuara palestineze, Francesca Albanese dhe mjekëve me bazë në Gaza për Çmimin Nobel për Paqe 2026, pas dorëzimit të tij zyrtar në Komitetin Norvegjez të Nobelit, transmeton Anadolu.
Nominimi u nënshkrua nga gati 300 propozues të përshtatshëm nga 33 vende, përfshirë Brazilin, Afrikën e Jugut, Kanadanë, Australinë, Zelandën e Re dhe Mbretërinë e Bashkuar, sipas një deklarate të ndarë nga Nemec në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
Nemec tha se nominimi “është një shprehje respekti për guximin, përpjekjet dhe këmbënguljen e individëve që mbrojnë vlerat themelore njerëzore në rrethanat më të vështira” dhe “përfaqëson kontribut për paqen që tejkalon ndarjet politike”.
Ai theksoi punën e Albaneses në mbështetjen e ligjit ndërkombëtar dhe të drejtave të njeriut, duke vënë në dukje se ajo vazhdon misionin e saj pavarësisht përballjes me “presion të fortë politik” dhe sanksione nga Izraeli dhe SHBA-ja.
“Francesca Albanese na mban një pasqyrë të gjithëve dhe është e përkushtuar fuqimisht ndaj ligjit ndërkombëtar dhe themeleve që ndërtuam në përgjigje të masakrës më të madhe në historinë e njerëzimit – Luftës së Dytë Botërore”, tha ai.
Nominimi përfshin gjithashtu mjekë me bazë në Gaza, si dr. Hussam Abu Safiya dhe dr. Sara Al-Saqqa, të cilët rrezikojnë jetën e tyre në mes të konfliktit të armatosur për të kryer detyra mjekësore.
“Me infrastrukturën shëndetësore të shkatërruar plotësisht dhe mungesën akute të nevojave themelore, ata i realizojnë vlerat e njerëzimit, solidaritetit dhe paqes çdo ditë duke shpëtuar jetë dhe duke iu përmbajtur etikës mjekësore dhe ata e meritojnë më shumë se kaq këtë lloj çmimi”, tha Nemec.
Ligjvënësi theksoi se fushata globale për nominimin i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe udhëheqësve politikë në të gjithë botën të respektojnë ligjin ndërkombëtar, të drejtat e njeriut dhe dinjitetin njerëzor në të gjitha rrethanat.
Që nga 10 tetori, ushtria izraelite ka kryer qindra shkelje të armëpushimit, duke vrarë të paktën 391 palestinezë dhe duke plagosur 1.063 të tjerë, sipas shifrave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë e Gazës.
Izraeli ka vrarë më shumë se 70.600 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë në sulmet në Gaza që nga tetori i vitit 2023.