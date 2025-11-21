Eurokomisarja Kos: Jemi në gjysmën e rrugës së zbatimit të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor

Komisarja për Zgjerim e Bashkimit Evropian (BE), Marta Kos, tha se gjysma e Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor tashmë është zbatuar, duke nënvizuar se megjithëse është bërë përparim i rëndësishëm, rajonin e pret ende shumë punë përpara, transmeton Anadolu.
“Tani jemi në gjysmën e rrugës së zbatimit të Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor. Është bërë përparim i rëndësishëm, por ende ka shumë punë për të bërë për të përmirësuar jetën e qytetarëve në gjithë rajonin”, ka shkruar Kos në rrjetin social amerikan X.
Ajo ka bërë thirrje për “të shtuar përpjekjet së bashku dhe për të sjellë ndryshime pozitive që popujt i presin me të drejtë”.
Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor, i lansuar nga Komisioni Evropian, synon forcimin ekonomik, rritjen e investimeve dhe afrim më të madh me tregun e përbashkët të BE-së, si pjesë e procesit të integrimit evropian të rajonit.
Sot në Tiranë u mbajt samiti mbi Planin e Rritjes të BE-së me temë “Rruga jonë drejt BE-së”, ku liderët e Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesit e BE-së diskutuan për planin e rritjes dhe integrimin ekonomik.
Në konferencë për media në fund të samitit së bashku me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Kos riafirmoi ambiciet për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE, duke theksuar se të gjitha vendet e rajonit duhet të bëhen shtete anëtare të bllokut me të drejta të plota.
Pjesë e samitit, përveç kryeministri Rama dhe komisares Kos, ishin edhe kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski, kryeministri serb Gjuro Macut, kryeministri malazez, Milojko Spajiq dhe kryetarja e Këshillit të Ministrave të BeH-së, Borjana Krishto.