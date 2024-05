Eurovizoni nga viti në vit po bëhet festival abnormal dhe simbol i degjenerimit

Profesori universitar, Milazim Krasniqi thotë se Eurovizoni nga viti në vit po bëhet festival abnormal.

Sivjet, sipas tij, e ka arritur kulmin, sidomos me fituesin, që duket si simbol i degjenerimit në një fazë të avancuar.

“Evrovizioni nga viti në vit po bëhet festival abnormal. Sivjet e arriti kulmin, sidomos me fituesin, që duket si simbol i degjenerimit në një fazë të avancuar. Ky festival e rrënon pretendimin se Evropa ka trashëgimi judeo-kristiane dhe se qëndron mbi vlerat e Iluminizmit. Ky festival Evropën e paraqet si mbeturinë të dekadencës pagane romake dhe si gjendje pa shpresë të katandisjes postmoderniste. Duke u bazuar në mësimet e Shpalljeve të Shenjta, e dimë se degjenerimi, nëse nuk ndalon, mbyllet me shkatërrimin e qytetërimit të degjeneruar. Ligjet e Zotit nuk ndryshojnë.” Ka shkruar ai në rrjetin e tij social.

Dr Milazim Krasniqi