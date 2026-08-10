Evakuohen mbi 1.5 milion njerëz ndërsa tajfuni “Dolphin” godet Kinën lindore

Më shumë se 1.5 milion njerëz janë evakuuar në të gjithë Kinën lindore pasi tajfuni “Dolphin” goditi rajonin me shira të rrëmbyeshëm dhe erëra të fuqishme, duke ndërprerë fluturimet, hekurudhat dhe transportin detar, njoftuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Rreth 900 mijë banorë u zhvendosën në Wenzhou ndërsa rreth 390 mijë u evakuuan më parë në Taizhou në provincën lindore Zhejiang. Më shumë se 215 mijë të tjerë u zhvendosën nga zonat e cenueshme në Shangai, sipas “China Daily”.
Mbi 1.000 fluturime u anuluan sot vetëm në Shangai, pasi stuhia ndërpreu operacionet në aeroportet “Pudong International” dhe “Hongqiao”.
“Dolphin”, tajfuni i 13-të i vitit dhe më i forti që ka goditur Kinën këtë vit, fillimisht mbushi erëra maksimale prej rreth 150 kilometrash në orë kur ra në tokë në Yuhuan, Zhejiang. Ai bëri një rënie të dytë në tokë në Wenzhou rreth një orë më vonë përpara se të dobësohej në një stuhi tropikale.
Reshjet e dendura vazhduan sot në të gjithë Kinën lindore, me autoritetet paralajmëruan për përmbytje dhe rrëshqitje të dheut ndërsa sistemi lëvizte drejt veriut. Disa pjesë të Zhejiangut mund të kenë midis 250 dhe 500 milimetra reshje në ditët në vijim.
Shangai pezulloi katër rrugë metroje, kufizoi shërbimet në disa të tjera dhe mbylli urën “Donghai” dhe dhjetëra nënkalime të përmbytura. Në Taizhou, 3.815 anije peshkimi u strehuan ndërsa të 18 rrugët e trageteve të pasagjerëve u pezulluan.
Autoritetet nuk kanë raportuar asnjë vdekje, megjithëse një fëmijë 9-vjeçar u raportua i zhdukur në Zhejiang pasi u përfshi në det.