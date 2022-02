Evropa mund të përballet me krizë për ushqim

Konflikti Rusi-Ukrainë ka tronditur tregjet ndërkombëtare, duke ngritur shqetësime për rritjen e çmimit të energjisë dhe produkteve ushqimore.

Sanksionet e vendosura, po ndikojnë në shtrenjtimin e lëndëve të para si nafta dhe gazi natyror; metalet kryesore të përdorura në industri dhe ndërtim si bakri, nikeli dhe çeliku, ndërkohë që ndjeshëm ditët e fundit është shtrënguar edhe gruri.

Sipas ekspertëve, kjo pritet të ndikojë edhe në një ekonomi të vogël si ajo e Shqipërisë. Ajo ka marrëdhënie tregtare me Rusinë kryesisht në kahun e importeve. Për vitin 2021, ne importuam nga Rusia 15 miliardë lekë mallra, ku produktet kryesore janë drithërat me rreth 5 miliardë lekë dhe lëndë djegëse me 4.1 miliardë lekë.

Për sa i përket tregtisë me Ukrainën, ajo është në nivele modeste. Importet nga ky vend për vitin 2021, arritën në rreth 3.7 miliardë lekë dhe produktet kryesore të importuara janë giza dhe çeliku, pasuar vajrat dhe drithërat, raporton A2, përcjell Albinfo.ch.

Shqetësimi kryesor që ka nxitur konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës, mbetet energjia. Kjo pasi Rusia furnizon 30% të naftës në Europë dhe 35% të gazit natyror. Mediat ndërkombëtare raportojnë se një përkeqësim i mundshëm i situatës mund të rriste çmimet e arit të zi, deri në 125 dollarë për fuçi.

Ndërkohë më të goditura do të ishin edhe industri të tjera, që ndikohen nga marrëdhëniet tregtare midis Europë dhe Rusisë, siç janë tekstilet, farmaceutika, pajisjet elektrike dhe të transportit.