Fajon për Anadolu: Politikanët, intelektualët nuk përjashtohen nga retorika seksiste

Ministrja e Punëve të Jashtme e Sllovenisë, Tanja Fajon, rrëfeu për Anadolu se si arriti të kapërcej vështirësitë e punës si grua në një fushë të dominuar nga burrat dhe se si mësoi të jetojë me tone të vrazhda, poshtëruese dhe madje fyese të komunikimit plot urrejtje.

Fajon, gruaja e parë që mban postin e Ministres së Punëve të Jashtme të Sllovenisë dhe kryetare e Partisë Socialdemokrate (SD), tregoi për Anadolu se me çfarë vështirësi është përballur në karrierën e saj politike, e cila filloi në vitin 2009 dhe si luftoi me to.

“Kam punuar si gazetare për më shumë se 10 vjet në Bruksel dhe kam ndjekur politikën e Bashkimit Evropian (BE). Në këtë proces kam zotëruar procedurën e vendimmarrjes në BE dhe temat e diskutuara në institucionet e BE-së. Nuk kisha planifikuar të hyja në politikë, por në një mënyrë politika më gjeti mua. Në zgjedhjet e PE-së të vitit 2009 më pyetën nëse doja të kandidoja nga lista e socialistëve dhe demokratëve sllovenë. Pranova dhe u zgjodha, pjesa tjetër dihet. Nuk jam penduar kurrë për vendimin që mora”, thotë Fajon.

Pas zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën në Slloveni vitin e kaluar, Fajon u emërua Ministre e Punëve të Jashtme dhe Zëvendëskryeministre në qeverinë e koalicionit të Robert Golob.

“Si ministrja e parë femër e punëve të jashtme në historinë e Sllovenisë, synimi im është të promovoj dhe fuqizoj në mënyrë aktive rolin e grave në diplomaci në të gjitha nivelet, duke përfshirë edhe pozitat vendimmarrëse”, thekson Fajon.

Ajo shtoi se fusha të tilla si politika dhe diplomacia historikisht ishin të dominuara nga burrat.

“Fatkeqësisht, është një fakt shumë i qartë se gratë që hyjnë në politikë duhet të luftojnë dhe të punojnë më shumë se burrat për të arritur postet më të larta”, tha ajo.

Ajo tha se gratë në diplomaci shpesh janë objektiv i termave margjinalizuese dhe përçmuese.

“Për fat të keq, politikanët dhe intelektualët nuk janë të përjashtuar nga retorika seksiste dhe shoviniste. Gratë Ministra të Jashtme që morën pjesë në Samitin e fundit të NATO-s në Vilnius dhe unë u quajtëm ‘pula’ nga ekonomisti dhe politikani i njohur slloven (Joze Pavlic Damijan) në Twitter. Kjo më bëri të trishtuar dhe të zemëruar, por gjithashtu më dha shtysë për të trajtuar çështjet e grave, duke përfshirë politikën e jashtme feministe”, shtoi Fajon.

Duke theksuar se është jashtëzakonisht e rëndësishme që gratë që hyjnë në politikë të zhvillojnë mënyra luftimi në vend që të dorëzohen përballë retorikës fyese, Fajon tha se: “Ndër vite kam krijuar një strukturë që nuk i kushton rëndësi kritikave të tilla. Dua të përballem me tone të vrazhda, poshtëruese dhe madje fyese të komunikimit plot urrejtje. Dhe mësova t’i injoroj ato”.

Ajo preku edhe çështjen e mobingut të shprehur nga diplomatet femra.

“Fatkeqësisht, diplomacia nuk është e përjashtuar nga dhuna seksuale dhe me bazë gjinore, mobingu dhe ngacmimi. Të dhënat nga studimi i përbashkët islandez-slloven i titulluar ‘Empowered Diplomacy’ nga viti 2020 tregojnë se pothuajse një e katërta e diplomatëve sllovene të anketuara kanë qenë dëshmitarë ose kanë përjetuar ngacmime seksuale në periudhën 10 vjeçare”, përfundon kryediplomatja e Sllovenisë, Tanja Fajon.