Familja e aktivistes turko-amerikane Aysenur Ezgi Eygi ende kërkon drejtësi një vit pas vrasjes

Një vit pas vrasjes së aktivistes turko-amerikane Aysenur Ezgi Eygi, e cila u qëllua nga forcat izraelite gjatë një proteste në Beita pranë Nablusit, familja e saj thotë se ende nuk ka asnjë hetim apo përgjegjësi.
Pavarësisht dëshmive dhe videove që tregojnë se ajo u qëllua qëllimisht, ushtria izraelite pretendon se ishte një goditje “e paqëllimshme”.
Familja dhe organizatat e të drejtave e akuzojnë edhe SHBA-në për mosveprim, duke thënë se po ofron imunitet për Izraelin. Eygi është një nga disa qytetarë amerikanë të vrarë nga forcat ose kolonët izraelitë pa u mbajtur askush përgjegjës. /mesazhi