Familja palestineze çel iftarin mes rrënojave të shtëpisë së shkatërruar nga sulmet izraelite në Gaza

Familja Khalaf, një familje palestineze që lufton për të mbijetuar mes rrënojave të shtëpisë së tyre të shkatërruar nga sulmet izraelite në Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, çel iftarin mes rrënojave.
Më shumë se 72.000 palestinezë kanë humbur jetën dhe afërsisht 172.000 janë plagosur në bombardimet e rënda që Izraeli ka kryer për më shumë se dy vjet që nga tetori i vitit 2023.
Sulmet izraelite, të cilat kanë shkaktuar shkatërrime të gjera, kanë zhvendosur afërsisht 2 milionë njerëz në Rripin e Gazës, i cili ka një popullsi prej 2,3 milionë banorësh.
Ushtria izraelite u tërhoq pas “Vijës së Verdhë” si pjesë e fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, por vazhdon pushtimin e afërsisht 50 për qind të Rripit të Gazës dhe shpesh synon zonat nga të cilat u tërhoq.
Pavarësisht se kanë kaluar pesë muaj që nga marrëveshja e armëpushimit, administrata e Tel Avivit vazhdon të kufizojë ndihmën humanitare për Gazën dhe nuk i ka ndaluar sulmet e saj që synojnë civilët.
Një familje, shtëpia katërkatëshe e së cilës u shkatërrua pjesërisht nga një bombardim izraelit, është përpjekur prej muajsh të pastrojë tonë rrënojash për të arritur te sendet e tyre.
Amine Khalef, 63-vjeç, e cila po përpiqet të mbijetojë në shtëpinë e saj pjesërisht të shkatërruar në Khan Yunis, tregoi për Anadolu vështirësitë me të cilat po përballet.
Khalef tha se qasja në ushqim dhe nevojat themelore po bëhet gjithnjë e më e vështirë në rajon dhe se para luftës, ajo, fëmijët dhe nipërit e saj jetonin si një familje e madhe në shtëpinë e tyre katërkatëshe, por jeta e tyre ndryshoi plotësisht pas bombardimeve.
Ajo shtoi se po përpiqen të jetojnë në një strukturë që është në rrezik të shembet. Khalef deklaroi se qasja në artikujt bazë ushqimorë në Gaza është bërë jashtëzakonisht e vështirë, me pothuajse asnjë produkt të disponueshëm në tregje.
“Ne shkojmë në treg, por nuk ka mish, as domate, pothuajse asgjë. Ata thonë se pikat kufitare janë të hapura dhe produktet po vijnë, por ne nuk mund të gjejmë asgjë në treg”, tha ai.
Khalef gjithashtu tha se në Gaza nuk ka dru zjarri dhe bombola gazi gatimi, dhe se fëmijët mbledhin fletë plastike dhe materiale të tjera për dru zjarri nga rrugët për të gatuar.
“Para luftës, jetonim një jetë si parajsë. Shtëpia jonë ishte katër kate e lartë dhe fëmijët e mi jetonin me familjet e tyre. Nuk kishim probleme me bombolat e gazit të kuzhinës; nuk na mungonte asgjë. Për shkak të luftës, gjithçka u shkatërrua”, tha ajo.
Duke treguar se ata tani e çelin agjërimin e Ramazanit në rrënojat e shtëpisë së tyre ajo tha: “Para luftës, ne e çelnim agjërimin në shtëpinë tonë, e cila ishte si një pallat. Tani, e çelim agjërimin në rrënoja dhe gurë”.