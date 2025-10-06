Familjet e pengjeve izraelite propozojnë Trumpin për Çmimin Nobel të Paqes

Një grup izraelit që kërkon lirimin e pengjeve në Gaza ka propozuar presidentin amerikan Donald Trump për Çmimin Nobel të Paqes, duke e lavdëruar për “përkushtimin për të sjellë paqe në Lindjen e Mesme”.
Në një letër dërguar Komitetit Norvegjez të Nobelit, Forumi i Familjeve të Pengjeve dhe të Zhdukurve tha se Trump bëri “të mundur atë që shumë e quajtën të pamundur”.
Sipas tyre, “Plani i gjerë i Trump për lirimin e të gjithë pengjeve dhe për t’i dhënë fund luftës është aktualisht në tryezë”.
Trump ka thënë publikisht se e meriton Çmimin Nobel të Paqes, duke pretenduar se ka zgjidhur shtatë luftëra në shtatë muaj – një shifër që ekspertët e kanë quajtur shumë të ekzagjeruar. /mesazhi