Familjet e të zhdukurve në Bosnjë-Hercegovinë: Ligji për personat e zhdukur nuk zbatohet plotësisht

Përfaqësuesit e shoqatave të familjeve të personave të zhdukur në Bosnjë-Hercegovinë kanë kërkuar zgjidhje institucionale për mbijetesën e shoqatave dhe garantimin e të drejtave themelore të familjeve, duke theksuar se Ligji për personat e zhdukur, edhe pas 21 vjetësh nga miratimi, nuk është zbatuar plotësisht.
Në një tryezë të rrumbullakët të mbajtur në Sarajevë, kryetarja e Koordinacionit të Shoqatave të Familjeve të Personave të Zhdukur, Semina Alekić, deklaroi se ligji është zbatuar kryesisht në pjesën që lidhet me themelimin e Institutit për Personat e Zhdukur të Bosnjë-Hercegovinës.
Sipas saj, nuk janë zbatuar dispozitat që lidhen me të drejtat materiale individuale, gjendjen socio-ekonomike të familjeve, mbështetjen e shëndetit mendor, financimin e shoqatave dhe masat ndëshkuese.
Alekić theksoi se familjet kanë kërkuar që nga viti 2009 ndryshimin e ligjit, veçanërisht për krijimin e një fondi për personat e zhdukur, por nisma e atëhershme nuk u miratua. Ajo kërkoi që institucionet të gjejnë zgjidhje alternative, derisa të bëhen ndryshimet e nevojshme ligjore.
Në tryezë u miratuan disa përfundime, përfshirë kërkesën që Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe Refugjatët të caktojë brenda 30 ditësh një person përgjegjës për komunikimin me shoqatat dhe familjet. Gjithashtu, u kërkua një analizë gjithëpërfshirëse e zbatimit të ligjit, rishikimi i kritereve për ndarjen e granteve dhe njohja e shoqatave të familjeve të të zhdukurve si organizata me interes të veçantë publik.
Ndërkohë, Fadila Efendić, kryetare e shoqatës “Nënat e Srebrenicës”, shprehu pakënaqësi për mungesën e rezultateve në gjetjen e varrezave masive dhe të eshtrave të fëmijëve të tyre. Ajo kërkoi më shumë angazhim nga institucionet dhe shënimin e vendeve ku janë kryer krimet, në mënyrë që familjet të kenë mundësi të vendosin lule dhe të përkujtojnë të dashurit e tyre.
Edhe përfaqësueset e shoqatave nga Ilijashi, Kotor Varoshi dhe Prijedori theksuan se mungesa e informacionit për vendndodhjen e mbetjeve mortore, pengesat ligjore dhe mbështetja e pamjaftueshme financiare po e vështirësojnë procesin e kërkimit.
Ato kërkuan që personat që kanë informacione për vendndodhjen e të zhdukurve të nxiten t’i bëjnë publike ato dhe që shteti të marrë përgjegjësinë për zgjidhjen e këtij problemi. Përfaqësueset theksuan gjithashtu se familjet dhe shoqatat nuk kanë qasje të barabartë në financimin publik.
Sipas tyre, pas kaq shumë vitesh nga lufta, familjet vazhdojnë të presin përgjigje për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa ndryshimet ligjore dhe angazhimi më i madh i institucioneve mbeten thelbësore për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. /mesazhi