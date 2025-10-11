Familjet kthehen në Gaza City, vendosin tenda mbi rrënoja

Në Gaza City, familje të shumta po kthehen për të banuar mbi rrënojat e shtëpive të tyre të shkatërruara, raporton Tareq Abu Azzoum nga Al Nuseirat i Aljazeeras.
Që nga mëngjesi i së premtes, fëmijë, gra, të moshuar dhe automjete të ndryshme, përfshirë karroca me gomarë të mbushura me mobilje, janë parë duke vendosur përsëri tendat e përkohshme mbi zonat e shkatërruara.
Shumë banorë u detyruan të largoheshin për shkak të bombardimeve izraelite dhe tashmë gjetën pak hapësirë në pjesën qendrore dhe jugore të Gazës.
Kthimi i tyre shihet si historik, por kërkon masa konkrete për të lehtësuar krizën humanitare. Shteti i dëmshpërblimeve dhe shtëpive të lëvizshme është urgjent për të strehuar familjet e prekur nga operacioni ushtarak izraelit, pasi pothuajse nuk ka ndërtesa të paprekura në qytet. /mesazhi