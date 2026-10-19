Familjet në Gaza frikësohen nga mungesa e ushqimeve pas ndalimit të dërgesave tregtare nga Izraeli

Çmimet e produkteve bazë po rriten me shpejtësi në Rripin e Gazës, ku kufizimet izraelite për importin e mallrave tregtare kanë hyrë në ditën e pestë radhazi.
Familjet palestineze, të cilat tashmë po vuajnë pasojat e bllokadës, kanë nisur të grumbullojnë produktet që ende mund t’i gjejnë, nga frika e mungesave të afërta dhe rritjes së mëtejshme të çmimeve.
Çmimet e miellit, vezëve, qepëve dhe produkteve të tjera bazë janë rritur ndjeshëm që nga e mërkura, kur Izraeli njoftoi se nuk do të lejonte më hyrjen e mallrave tregtare në Gaza.
Kjo masë vjen në mes të një mosmarrëveshjeje për tarifat që përfshin tregtarët palestinezë dhe Hamasin, i cili vazhdon të ushtrojë një pjesë të autoritetit në Rripin e Gazës.
Qindra mijëra palestinezë janë zhytur në varfëri që nga fillimi i luftës shkatërruese izraelite në tetor të vitit 2023. Çmimet e produkteve bazë janë rritur ndjeshëm, ndërsa të ardhurat e familjeve kanë rënë për shkak të luftës dhe shtrëngimit të mëtejshëm të bllokadës izraelite. /mesazhi