Familjet në Gaza përballen me shkatërrim dhe luftojnë për mbijetesë mes rrënojave

Pas tërheqjes së ushtrisë izraelite nga Gaza sipas një marrëveshjeje armëpushimi, palestinezët që jetojnë mes shkatërrimit të përhapur po përpiqen të kenë qasje në nevojat themelore, raporton Anadolu.
Midis tyre është Mohammad Najjar, i cili po përpiqet të mbijetojë me familjen e tij mes rrënojave të shtëpive të shkatërruara.
Duke jetuar në një tendë pranë spitalit Al-Shifa në Gazën perëndimore, Najjar foli për dëshpërimin e tyre: “Shtëpitë tona u shkatërruan plotësisht. Nuk kishim para në xhepa dhe askund për të shkuar. U detyruam të qëndronim këtu”.
Gjatë gjenocidit izraelit, Najjar tha se ai dhe familja e tij fillimisht kërkuan strehim në Jabalia në vijën bregdetare të Gazës dhe më vonë u zhvendosën në qendër të qytetit. “Në zonën ku ishim, dëgjonim vazhdimisht zhurmat e tankeve dhe të zjarrit të helikopterëve. Nuk mund të dilnim jashtë për ditë të tëra”, tha ai.
Pas armëpushimit, Najjar u kthye në qytetin e tij të lindjes dhe përshkroi shkatërrimin: “Fshati ynë u shkatërrua plotësisht. Edhe linjat e ujit ishin hequr dhe infrastruktura ishte shkatërruar plotësisht”.
Ai theksoi kushtet e ashpra të dimrit dhe mungesën e strehimoreve të përshtatshm. “Gjetja e ujit, gatimi i ushqimit, ngrohja, çdo ditë është një luftë më vete. Por, ne jemi ende gjallë. Populli i Gazës është mësuar me vështirësitë dhe di si të mbijetojë”, tha Najjar.
Javën e kaluar u arrit një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit, bazuar në një plan të paraqitur nga presidenti i SHBA-së, Donald Trump.
Që nga tetori i vitit 2023, gjenocidi izraelit ka vrarë gati 68 mijë palestinezë në Rripin e Gazës, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe e ka lënë enklavën e rrethuar kryesisht të pabanueshme, me shtëpi të shkatërruara.