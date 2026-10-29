Familjet në Gaza përgatiten për dimrin e katërt në tenda, mes shiut dhe përmbytjeve

Familjet palestineze të zhvendosura në Rripin e Gazës po përgatiten për dimrin e katërt radhazi pa strehim të përshtatshëm, ndërsa stuhitë, shirat dhe përmbytjet kërcënojnë kampet ku ato jetojnë.
Mohammed al-Jamal, 60 vjeç, së bashku me djemtë e tij, po përpiqet të përforcojë mbulesat prej najloni të tendës së familjes në një kamp zhvendosjeje pranë bregdetit, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës.
Shumë familje palestineze vazhdojnë të jetojnë në tenda dhe struktura të improvizuara, të cilat ofrojnë pak mbrojtje nga kushtet e vështira atmosferike. Gjatë dimrit, temperaturat mund të zbresin deri në 7 gradë Celsius, ndërsa erërat e forta bregdetare dhe shiu e bëjnë të ftohtin edhe më të ashpër.
“Po përpiqemi të përgatitemi sa më shumë që të mbrohemi nga uji dhe era. I ndjekim parashikimet e motit dhe, sa herë që paralajmërohet një stuhi, fillojmë të përgatitemi. Por, sapo vjen stuhia, gjithçka shkatërrohet dhe duhet të fillojmë nga e para”, tha al-Jamal.
Ai e përshkroi dimrin si një periudhë vuajtjesh të vazhdueshme për familjet që jetojnë në kushte të pasigurta, pa strehim të qëndrueshëm dhe pa mbrojtjen e nevojshme nga moti i ftohtë. /mesazhi