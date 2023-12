Familjet palestineze: Të ndaluarit në videon izraelite nuk kanë të bëjnë fare me Hamasin

Të arrestuarit në videot e filmuara dhe të shpërndara nga Izraeli në mediat sociale, në fakt nuk kanë të bëjnë fare me luftëtarët e Hamasit siç portretizohen, sipas familjes së një prej këtyre palestinezëve, raporton Anadolu.

Ushtria izraelite, e cila vazhdon të shtrijë pushtimin e saj në Rripin e Gazës, i ka nxjerr burrat e nënshtruar palestinezë gjysmë të zhveshur që i ka mbajtur që nga 7 dhjetori në trajtim degradues dhe i ka shfaqur në mediat sociale, jo përmes kanaleve zyrtare.

Zyrtarë izraelitë, gazetarë dhe aktivistë në mediat sociale shpërndajnë këto foto si “luftëtarë të dorëzuar të Hamasit”.

Familjarët që njohin palestinezët që i nënshtrohen një trajtimi çnjerëzor nga imazhet dhe videot thonë se këta njerëz janë civilë që qëndrojnë në qendrat e azilit në rajon dhe jo luftëtarë të Hamasit.

Nuk kanë të bëjnë fare me luftëtarët e Hamasit

Hani al-Madhoun, një palestinez që jeton në SHBA, tha për Anadolu se ai pa vëllain e tij Mahmud dhe babain e tij së bashku me nipin e tij të arrestuar gjysmë të zhveshur në fotot e publikuara nga qarku Beit Lahiya në veri të Gazës. Ai tha se ushtria izraelite bastisi shtëpinë e vëllait të tij Maxhid disa orë përpara fillimit të pauzës humanitare më 24 nëntor, duke shtuar se ai humbi vëllain e tij më të madh, kunatën dhe 4 nipërit në sulm.

Lidhur me imazhet e palestinezëve të arrestuar në Beit Lahiya, të cilat u shpërndanë për herë të parë më 7 dhjetor, ai tha: “Njëri prej tyre është vëllai im Mahmoud, një tregtar dhe një burrë familjar që ka fëmijë”. “Atij i mungojnë atributet fizike për të qenë luftëtar. Mendoj se duhet pak përgatitje për të qenë luftëtar”, tha ai.

“Në videon e publikuar nga ushtria izraelite pashë Mahmudin duke pretenduar se këta janë ‘luftëtarë të Hamasit'”, tregon vëllai i tij, duke shtuar: “Pashë nipin tim Abud në foto duke u futur në një kamion ushtarak. Gjysma e burrave që shihni në këtë video janë njerëz nga familja Al-Madhoun ose nga kjo lagje ku jemi rritur së bashku”, thotë ai.

Duke theksuar se personat në këto imazhe janë civilë që janë strehuar në këtë zonë, ai tha: “Izraeli mund të dëshirojë t’i thotë publikut ‘Shiko, ne kemi kapur luftëtarët e Hamasit'”. “Unë njoh më shumë se gjysmën e personave në këtë video dhe ata janë nuk kanë të bëjnë fare me luftëtarët e Hamasit”, shtoi ai.

“Izraelitët kanë nevojë për një foto të fitores”

Hani al-Madhoun tha se familja e tij është e njohur për afërsinë me Lëvizjen rivale të Hamasit, Fatah në politikën palestineze, duke shtuar se edhe njerëzit në lagjen e tij kanë pikëpamje të ngjashme. Ai thotë se shkatërrimet në Rripin e Gazës janë shumë përtej asaj që mund të imagjinohej, duke shtuar se shtëpia ku jetonte familja e tij ishte shkatërruar dhe ata tani kishin mbetur të pastrehë.

“Ndoshta izraelitëve u duhet një foto e fitores. Nëse kjo do t’i japë fund luftës, ne të gjithë mund të dalim në rrugë lakuriq dhe të themi, ‘OK, ne dorëzohemi’. Ndoshta në këtë mënyrë ata (ushtria izraelite) do të kthehen në shtëpi. Nëse ata vërtet duan të kapnin luftëtarët e Hamasit, ata nuk do të kishin përdorur arrestimin e vëllait tim në këtë mënyrë”, shtoi ai.

Ai shpjegoi se disa orë para fillimit të pauzës humanitare më 24 nëntor, vëllai i tij i madh Maxhidi doli për të kërkuar ujë dhe u kthye në shtëpi pasi një njeri i kishte premtuar se do të gjente ujë, por kur personi erdhi me ujë, ai gjeti shtëpinë e shkatërruar.

Duke theksuar se vëllai, kunata dhe 4 nipërit e tij u vranë nga një bombë e prodhuar në SHBA, ai tha: “Këtu ka një lojë të madhe gjeopolitike rajonale. Ata po përpiqen të japin një mësim nga Gaza dhe t’i japin formë Lindjes së Mesme përmes saj”.

“Kjo është ajo që njerëzit në Shtëpinë e Bardhë po mendojnë, pavarësisht çmimit që do të paguajnë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Pajtohem që askush të mos dëmtohet, as në Palestinë dhe as në Izrael. Hamasi fajësohet për viktimat e protestave pro-izraelite në SHBA, por askush nuk tregon se kush e vrau familjen time”, tha Hani al-Madhoun.

Me orë të tëra u torturuan nga ushtarët izraelitë

Ai ndau në rrjetet sociale se çfarë i thanë babai, vëllai dhe nipi i tij, të cilët u arrestuan nga ushtarët izraelitë në Gaza, pasi u liruan. Sipas familjes së tij, ushtarët izraelitë përdorën dhunë dhe torturë ndaj palestinezëve të ndaluar duke i poshtëruar ata. “Ata u dërguan në një fushë të hapur me sy të lidhur dhe u mbajtën atje për orë të tëra në të ftohtë me duart e lidhura pas shpine”, tha Al-Madhoun.

Sipas tij, palestinezët e ndaluar në këtë shtet, janë rrahur kur kanë kërkuar ujë dhe disa orë më vonë ushtarët i sollën në qytet dhe i lanë në rrugë pa rroba.

“Izraeli po poshtëron veten duke u përpjekur të poshtërojë Gazën”

Izraeli filloi të shpërndante imazhe të palestinezëve të veshur që kishte arrestuar pasi fotot e palestinezëve gjysmë të zhveshur në Gaza shkaktuan reagim të ashpër në mbarë botën.

Megjithatë, Izraeli mbeti në pretendimet se njerëzit në fjalë ishin “luftëtarë të Hamasit”. Një numër i madh gazetarësh, zyrtarësh dhe figurash me ndikim në Izrael shpërndanë imazhet e burrave palestinezë të arrestuar gjysmë të zhveshur në Gaza, duke pretenduar se ata ishin “luftëtarë të Hamasit që janë dorëzuar”.

Në mënyrë të ngjashme edhe shtypi ndërkombëtar bëri të njëjtat pretendime.

Zëvendës kryebashkiaku izraelit i Kudsit, Arieh King shpërndau foton e personave të paarmatosur të arrestuar nga ushtria izraelite në Gaza në X, duke thënë: “Ata nuk janë qenie njerëzore”, duke i quajtur “nazistë muslimanë”.

Gideon Levy, autor që shkruan për gazetën izraelite “Haaretz”, i kritikoi fotot në fjalë në një artikull të titulluar “Izraeli po poshtëron veten duke u përpjekur të poshtërojë Gazën në çdo aspekt”. “Nuk mund të ketë asnjë shembull më të madh se ne kemi humbur drejtimin tonë aq sa të përdorim metoda të neveritshme për të poshtëruar palestinezët që të gjithë ta shohin”, u shpreh ai.

Izraeli ka bombarduar Rripin e Gazës nga ajri dhe toka, ka vendosur një rrethim të plotë dhe ka ndërmarrë një ofensivë tokësore si hakmarrje për sulmin ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetor. Të paktën 18.412 palestinezë janë vrarë dhe 50.100 janë plagosur në sulmet izraelite, sipas autoriteteve shëndetësore të Gazës. Sipas shifrave zyrtare, numri i izraelitëve të vdekur është 1.200 ndërsa rreth 139 pengje izraelite mbeten ende në robëri.