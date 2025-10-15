FAO: Që nga fundi i vitit 2024 rreth 673 milionë njerëz përballen me urinë

Sipas të dhënave nga Organizata e OKB-së për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO), që nga fundi i vitit 2024 rreth 673 milionë njerëz në mbarë botën përballen me urinë, raporton Anadolu.
Dita Botërore e Ushqimit, e festuar globalisht çdo 16 tetor, tërheq vëmendjen mbi gjendjen e vështirë të miliona njerëzve që nuk mund të përballojnë ushqimin e shëndetshëm dhe kanë nevojë për qasje të rregullt në ushqim të shëndetshëm.
80-vjetori i FAO-s do të shënohet me hapjen e një muzeu të veçantë në Romë të Italisë. Muzeu i Ushqimit dhe Bujqësisë, i cili do të hapë dyert e tij më 16 tetor, do t’u ofrojë vizitorëve hapësirë interaktive ku ata mund të eksplorojnë traditat e pasura dhe qasjet inovative që formësojnë bujqësinë dhe sistemet ushqimore në të gjithë botën.
FAO ka zgjedhur temën e këtij viti për Ditën Botërore të Ushqimit si “Dorë për dorë për ushqim më të mirë dhe një të ardhme më të mirë”.
Gazetari i AA-së përpiloi të dhënat e FAO-s në kuadër të “Ditës Botërore të Ushqimit”. Serioziteti i pasigurisë ushqimore ka arritur nivele të tmerrshme në mbarë botën dhe vlerësohet se që nga fundi i vitit 2024 rreth 673 milionë njerëz përballen me urinë.
Ndërkohë, rritja e normave të obezitetit dhe shpërdorimi i përhapur i ushqimit vë në dukje një sistem të pabalancuar ku bollëku dhe privimi shpesh bashkëjetojnë.
Pavarësisht se e drejta për ushqim është një e drejtë universale njerëzore, shumë njerëz kanë vështirësi të kenë qasje në ushqim të sigurt, ushqyes dhe të përballueshëm. Në të gjithë botë 2.6 miliardë njerëz nuk mund të sigurojnë ushqyerje të shëndetshme.
– FAO ofron mbështetje bujqësore për zonat e prekura nga konflikti
Në vitin 2024, FAO ofroi mbështetje emergjente bujqësore për 43 milionë njerëz në 75 vende në përgjigje të krizave globale në rritje. Konfliktet mbeten shkak kryesor i pasigurisë akute ushqimore, duke prekur afërsisht 140 milionë njerëz në 20 vende dhe rajone.
Në Haiti, FAO mbështeti rreth 100 mijë njerëz në vitin 2024 përmes shpërndarjes së farërave, mjeteve dhe bagëtive të vogla për të rritur prodhimin. Në Haiti, FAO ndërtoi rezervuarë uji, sisteme ujitjeje dhe infrastrukturë mbrojtëse në zonat e prekura nga thatësira dhe uraganet.
Në vitin 2024, FAO ofroi ndihmë emergjente bujqësore për 2.8 milionë njerëz në Sudan, përfshirë rreth 10 tonë fara bamjeje për të ruajtur prodhimin e ushqimit dhe më shumë se 2.8 milionë kafshë të vaksinuara kundër dëmtuesve të zakonshëm.
Në Ukrainë, FAO ofroi ndihmë bujqësore për më shumë se 291 mijë familje që jetojnë në zona rurale. Duke përdorur analizën satelitore të 2.37 milionë hektarëve, FAO siguroi prioritet për pastrimin dhe rehabilitimin e tokës së 32.339 zonave të minuara, duke ndihmuar 16 mijë njerëz të rifillojnë prodhimin e ushqimit.
Në Jemen, FAO ofroi fara, mjete, ushqim për kafshët dhe komplete për shpendët për më shumë se 140 mijë familje, duke i ndihmuar ata të mbrojnë jetesën e tyre dhe të rrisin prodhimin e ushqimit. Mijëra njerëz morën shërbime veterinare për kafshët e tyre, transferta parash dhe mbështetje për peshkim dhe ujitje. Këto mbështetje i ndihmuan komunitetet të shmangnin ndikimet e konfliktit dhe ndryshimeve klimatike.
– Zgjidhjet praktike dhe të qëndrueshme janë të rëndësishme për një botë ku ushqimi është i sigurt për të gjithë
Ndërsa sistemet agro-ushqimore janë burim i rëndësishëm i emetimeve të gazrave serrë, ato ofrojnë potencial të vërtetë për të zvogëluar këto emetime përmes mënyrës se si rritet, korret dhe ndahet ushqimi.
Përmbushja e nevojave të një popullsie globale në rritje kërkon punë ekipore përtej kufijve, sektorëve dhe brezave ndërsa rrit edhe rëndësinë e investimeve më të mëdha, ideve të reja dhe bashkëpunimit më të thellë.
Duke festuar 80-vjetorin e saj, FAO po sinjalizon gatishmërinë e saj për të vazhduar punën me vendet anëtare dhe partnerët e saj, duke theksuar rëndësinë e gjetjes së zgjidhjeve praktike dhe të qëndrueshme që adresojnë sfidat aktuale dhe ndihmojnë në krijimin e një bote ku ushqimi është i sigurt për të gjithë.
Sistemet agro-ushqimore përballen me sfida unike, pasi konfliktet, ndikimet e ngjarjeve ekstreme të motit dhe klimës, tronditjet ekonomike dhe pabarazia në rritje po dëmtojnë tokën bujqësore, burimet ujore dhe biodiversitetin që mbështet jetën.