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Fëmija palestinez vritet nga zjarri izraelit ndaj tendave të të zhvendosurve në Gazën qendrore

Një fëmijë palestinez është vrarë të dielën, pasi forcat izraelite hapën zjarr ndaj tendave ku strehohen palestinezët e zhvendosur në kampin e refugjatëve Al-Maghazi, në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.

Burime mjekësore identifikuan viktimën si Misk Hazem al-Dalu, i cili ndërroi jetë nga plagët e marra prej të shtënave me armë zjarri nga forcat izraelite.

Ndërkohë, automjetet ushtarake izraelite qëlluan me armë zjarri ndaj tendave të palestinezëve të zhvendosur në zonën Al-Mawasi, në perëndim të Rafahut. Gjithashtu, artileria izraelite bombardoi zona në verilindje të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës.

Sipas autoriteteve shëndetësore palestineze, që nga fillimi i luftës izraelite më 7 tetor 2023, në Rripin e Gazës janë vrarë të paktën 74.469 palestinezë dhe janë plagosur 175.492 të tjerë.

Bilanci mund të rritet, pasi shumë viktima vazhdojnë të jenë nën rrënoja ose në rrugë ku ekipet e ambulancave dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të depërtojnë. /mesazhi

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