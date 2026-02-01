Fëmijë mes 31 palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Të paktën 31 palestinezë, përfshirë gjashtë fëmijë dhe disa oficerë policie, janë vrarë nga bombardimet izraelite në Rripin e Gazës, një ditë para rihapjes së paralajmëruar të pikës kufitare të Rafahut.
Sipas burimeve mjekësore, një sulm ajror izraelit goditi të shtunën një tendë ku strehoheshin persona të zhvendosur në zonën al-Mawasi, në veriperëndim të Khan Younis, duke vrarë të paktën shtatë persona, mes tyre tre fëmijë. Trupat u dërguan në Kompleksin Mjekësor Nasser.
Në qytetin e Gazës, shërbimet e emergjencës raportuan se një sulm ajror vrau të paktën pesë persona, përfshirë tre fëmijë, pasi u godit një apartament në lagjen Remal. Tetë persona të tjerë u plagosën nga bombardimi i një ndërtese banimi në lagjen Daraj.
Raportime nga terreni thanë se shpërthimet u ndjenë fuqishëm dhe lanë pas re të dendura pluhuri. Disa goditje ndodhën brenda zonës ku ushtria izraelite ishte tërhequr sipas fazës së parë të armëpushimit. Në Khan Younis, një ndërtesë u shkatërrua plotësisht pas një paralajmërimi paraprak nga ushtria izraelite.
Shefi i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë, UNRWA, i dënoi sulmet e fundit, duke e quajtur armëpushimin “armëpushim vetëm në emër”. Edhe Egjipti dhe Katari, ndërmjetës kryesorë të marrëveshjes, i dënuan shkeljet dhe bënë thirrje për përmbajtje përpara rihapjes së Rafahut.
Ushtria izraelite tha se sulmet ishin hakmarrje pas një incidenti në Rafah, duke pretenduar se kishte goditur drejtues të Hamasit dhe Xhihadit Islamik. Hamas i hodhi poshtë këto pretendime, duke i cilësuar sulmet si krim lufte.
Zyra Qeveritare për Media në Gaza thotë se të paktën 524 palestinezë janë vrarë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA-të.
Rihapja e Rafahut
Banorët e Rafahut raportuan gjithashtu sulme ajrore në zona nën kontroll izraelit. Izraeli pritet ta rihapë pikën kufitare të Rafahut të dielën, për herë të parë që nga maji 2024. Megjithatë, autoritetet izraelite thanë se do të lejohet vetëm lëvizje e kufizuar e personave me leje sigurie dhe nuk do të hyjnë ndihma humanitare.
Autoritetet shëndetësore në Gaza paralajmëruan se situata mjekësore është kritike dhe se furnizimet po mbarojnë, duke kërkuar urgjentisht hyrjen e ndihmave dhe evakuimin e të plagosurve për trajtim jashtë territorit.
Që nga tetori 2023, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 71,600 palestinezëve. /mesazhi