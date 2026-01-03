“Fëmijët këtu nuk rriten kurrë” – Jackie Chan shpërthen në lot pas pamjeve nga Gaza

Aktori i mirënjohur Jackie Chan është shfaqur thellësisht i prekur emocionalisht pasi pa një video që tregon vuajtjet e fëmijëve në Gaza, duke thënë se fjalët e një fëmije palestinez zbulojnë realitetin shkatërrues me të cilin përballen fëmijët nën luftë.
Gjatë një eventi promovues për filmin e tij, 71-vjeçari Chan foli publikisht për pamjet që kishte parë, duke treguar se ato e kishin tronditur deri në thelb. Ai tha se një moment i veçantë në video e bëri të humbiste kontrollin e emocioneve.
Chan rrëfeu se në video, një fëmijë nga Gaza u pyet se çfarë dëshironte të bëhej kur të rritej. Përgjigjja e tij ishte rrëqethëse: “Fëmijët këtu nuk rriten kurrë.”
“Sapo e dëgjova të fliste, lotët më rrëshqitën menjëherë,” tha Chan. “Nuk munda ta duroja.” Ai shtoi se ajo që e bëri momentin edhe më të rëndë ishte toni i fëmijës – i qetë, i qëndrueshëm, pothuajse i shkëputur nga emocionet. “Nuk kishte asnjë shprehje në fytyrë,” theksoi aktori. “Ai ishte tashmë mësuar me vdekjen.”
Duke reflektuar mbi atë që kishte parë, Jackie Chan foli gjerësisht për mënyrën se si lufta e ndryshon perceptimin e fëmijëve për jetën dhe të ardhmen. Sipas tij, videoja e detyroi të përballej me faktin se për shumë fëmijë në Gaza, e ardhmja nuk është thjesht e paqartë – ajo mungon plotësisht.
“Ne i pyesim fëmijët se çfarë duan të bëhen kur të rriten,” tha ai, “por për ta, vetë rritja është e pasigurt.”
Chan shtoi se njerëzit shpesh kanë frikë nga plakja, pa e kuptuar se ajo është një privilegj që u mohohet miliona njerëzve që jetojnë nën dhunë. “Njerëzit kanë frikë të plaken,” u shpreh ai. “Por të kesh mundësinë të plakësh është një bekim që jeta ta jep. Ata fëmijë mund të mos e arrijnë kurrë atë bekim.”
Aktori theksoi se ajo që e përndiqte më shumë nuk ishte vetëm vuajtja e treguar në video, por normalizimi i saj. “Kur një fëmijë mund të thotë diçka të tillë pa asnjë emocion,” tha Chan, “ajo të tregon gjithçka për botën në të cilën po jeton.”
Lufta shkatërrimtare e Izraelit kundër Gazës, e nisur më 7 tetor 2023 dhe që vazhdon prej më shumë se dy vitesh, ka shkaktuar humbje katastrofale njerëzore dhe materiale. Mbi 71 mijë palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 171 mijë janë plagosur, shumica gra dhe fëmijë. Lagje të tëra janë rrafshuar, infrastruktura jetike është shkatërruar dhe kushtet e jetesës janë bërë të pabanueshme, ndërsa kostot e rindërtimit vlerësohen në dhjetëra miliarda dollarë. /mesazhi