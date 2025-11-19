Fëmijët në Gaza ndjekin mësimet në tenda të improvizuara mes luftës

Një tendë edukative është ngritur në Deir al-Balah në Rripin e Gazës për të mbështetur fëmijët që kanë mbetur jetimë nga sulmet izraelite, raporton Anadolu.
Brenda tendës së madhe, të organizuar si klasë, fëmijët ulen në banka dhe marrin mësime nga mësues vullnetarë.
Mësuesja e anglishtes Malak Azzam tha se fëmijët kishin humbur dy vjet shkollim dhe fillimisht kishin vështirësi me shkronjat latine, por kanë filluar të bëjnë përparim.
Ajo vuri në dukje ndikimin e rëndë psikologjik të luftës, duke shtuar se sjellja përçarëse është bërë më e zakonshme krahasuar me klasat e paraluftës.
Majd Abu Ubayd, një vajzë palestineze që jeton në kamp, tha se jeta e përditshme mbetet e vështirë, madje edhe për nevojat themelore siç është uji.
Ajo shprehu shpresë për një fund të luftës, rivendosjen e të drejtave themelore dhe një kthim në shtëpitë e tyre pa frikë apo pikëllim.
Për të tretin vit radhazi, mbi 650.000 fëmijë në Rripin e Gazës janë privuar nga arsimi formal, sipas agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA).
Ndërprerja e shkollimit nuk është thjesht një boshllëk arsimor, por edhe një pengesë e rëndësishme për shërimin nga trauma e thellë e shkaktuar nga vitet e konfliktit.
Që nga tetori i vitit 2023, sulmet izraelite kanë vrarë gati 69.500 palestinezë në enklavë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, dhe e kanë bërë atë kryesisht të pabanueshme.
Sulmet kanë shkatërruar pjesërisht ose plotësisht 97 për qind të ndërtesave shkollore të Gazës, sipas Zyrës për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA).