​Fëmijët që përdorin telefona inteligjentë deri në moshën 12-vjeç rrezikohen nga problemet shëndetësore

Të kesh një telefon inteligjent mund të jetë e dëmshme për fëmijët nën 12-vjeç, sipas një studimi të ri.
Studimi i publikuar në revistën e rishikuar nga kolegët Pediatrics zbuloi se mbajtja e një telefoni inteligjent gjatë adoleshencës së hershme shoqërohet me rreziqe në rritje të problemeve të shëndetit mendor dhe mbipeshës.
Sa i përket ndikimeve psikologjike, ai identifikoi incidenca më të larta të depresionit dhe gjumit të pamjaftueshëm te fëmijët që kishin telefona inteligjentë deri në moshën 12-vjeç ose më të vegjël, krahasuar me fëmijët e tjerë pa këto pajisje.
Studiuesit pranë Spitalit të Fëmijëve të Filadelfias, Universitetin e Kalifornisë në Berkeley dhe Universitetin e Kolumbias arritën në këto përfundime pasi analizuan të dhënat nga më shumë se 10 mijë adoleshentë në SHBA, që morën pjesë në Studimin e Zhvillimit Kognitiv të Trurit të Adoleshentëve (ABCD) midis viteve 2018 dhe 2020. Ky studim, i financuar nga Institutet Kombëtare të Shëndetit, e përshkruan veten si “studimi më i madh afatgjatë i zhvillimit të trurit dhe shëndetit të fëmijëve” në vend.
Sipas studiuesve, 63.6% e pjesëmarrësve në studim zotëronin një telefon inteligjent, dhe mosha mesatare që i morën ishte 11-vjeç, raporton kp.
Studiuesit përcaktuan se fëmijët më të vegjël kishin rreziqe më të mëdha sesa pjesëmarrësit më të rritur për gjumë të dobët ose mbipeshë të lidhur me pronësinë e telefonit inteligjent, me rezultate gjithnjë e më të këqija shëndetësore të raportuara për fëmijët sa më të vegjël ishin kur morën telefonin e tyre të parë inteligjent.
Studimi krahasoi gjithashtu fëmijët që kishin marrë një telefon inteligjent deri në moshën 12- vjeç dhe fëmijët që nuk kishin, dhe zbuloi se një vit më vonë, ata pa telefona inteligjentë po përjetonin shëndet më të mirë mendor sesa ata që i kishin.
“Ne morëm parasysh faktin që fëmijët mund të kenë pasur pajisje të tjera teknologjike si tablet ose iPad, dhe kjo nuk i ndryshoi rezultatet,” tha Ran Barzilay, autori kryesor i studimit dhe një psikiatër fëmijësh në Qendrën e Parandalimit, Ndërhyrjes dhe Kërkimit të Vetëvrasjeve për të Rinj në Spitalin e Fëmijëve të Filadelfias, në një intervistë për “The Daily Report” të CBS News.
Barzilay tha se gjetjet e studimit të tij sugjerojnë që prindërit duhet t’i shohin telefonat inteligjentë si “një faktor të rëndësishëm në shëndetin e adoleshentëve” dhe t’i qasen vendimit për t’u dhënë fëmijëve një telefon me kujdes dhe konsideratë.