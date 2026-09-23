Fenomeni aktual “El Nino” mund të shkaktojë mbi 450 mijë vdekje nga i nxehti ekstrem në mbarë botën

Fenomeni aktual “El Nino” i këtij viti mund të shkaktojë rreth 451 mijë vdekje shtesë nga i nxehti ekstrem në të gjithë botën në gjysmën e parë të këtij fenomeni klimatik, tregon një raport i Universitetit të Çikagos i publikuar sot, transmeton Anadolu.
Parashikimet e vdekshmërisë mbulojnë periudhën nga qershori 2026 kur filloi “El Nino” deri në shkurt 2027. Laboratori i Ndikimit të Klimës vlerëson se numri i ditëve jashtëzakonisht të nxehta mund të rritet me 44 për qind krahasuar me vitet normale, me numrin më të madh që pritet në vendet me më pak burime për t’u përshtatur.
Parashikohet që rajoni i Sahelit të regjistrojë 66.800 vdekje shtesë nga nxehtësia nga shtatori deri në shkurt. Azia Juglindore mund të shohë gati 39 mijë vdekje shtesë ndërsa India dhe Brazili parashikohet të regjistrojnë përkatësisht 15.800 dhe 13.300 vdekje shtesë.
“Ky është një numër kaq i madh sa mund të jetë i pakënaqshëm, por përbëhet nga prindër dhe fëmijë, gjyshër dhe fqinjë, njerëz që shkojnë në punë, kujdesen për familjet dhe jetojnë jetën e tyre”, thotë Michael Greenstone, një bashkëthemelues i Laboratorit të Ndikimit të Klimës.
Hulumtuesit thanë se dhjetëra mijëra vdekje mund të parandaloheshin përmes masave të synuara të reagimit ndaj emergjencave dhe rezistencës, përfshirë sistemet e paralajmërimit të hershëm, qendrat e ftohjes dhe mbrojtjet për punëtorët në natyrë.
Ata thanë se ulja e vdekjeve nga temperaturat ekstreme duhet të jetë thelbësore për përgatitjet për “El Nino”-n, së bashku me përpjekjet për të adresuar rreziqet e sigurisë ushqimore. Raporti e përshkroi “El Nino”-n aktual si një “kartolinë nga e ardhmja jonë”, duke thënë se po sjell temperatura të ngjashme me ato që mund të bëhen normale në rreth 20 vjet pa një përshtatje më të madhe.
“Rritja e reagimit ndaj emergjencave dhe synimi më i mirë i përpjekjeve tona mund të shpëtojnë shumë jetë këtë vit. Por, 20 vjet nga tani, pasi temperaturat ekstreme të sotme të bëhen normaliteti i ri, ne nuk duam të jemi në një gjendje të vazhdueshme emergjence”, tha Tamma Carleton, drejtuese e fakultetit të kërkimit në Laboratorin e Ndikimit të Klimës, duke kërkuar përgatitje dhe burime për t’u përgatitur për të ardhmen.
Studiuesit thanë se do të përditësojnë parashikimet e vdekjeve ndërsa zhvillohet “El Nino”. Organizata Botërore Meteorologjike ka paralajmëruar se “El Nino” aktual mund të bëhet më i fuqishmi i regjistruar ndonjëherë.