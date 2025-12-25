Fermerët francezë vazhdojnë bllokadat e rrugëve pavarësisht Krishtlindjeve

Fermerët francezë vazhduan sot të bllokojnë rrugët dhe autostradat në Francën jugperëndimore pavarësisht Krishtlindjeve, transmeton Anadolu.
Sipas mediave lokale, duke filluar mobilizimet e tyre më shumë se 10 ditë më parë për shkak të politikës së qeverisë për të asgjësuar tufat e bagëtive me zbulimin e një sëmundjeje të lëkurës, fermerët bllokuan disa rrugë dhe autostrada në të gjithë Bordeaux-in jugor, disa pika midis Toulouse dhe Bayonne si dhe Pyrenees-Atlantiques.
Në departamentin e Pyrenees-Atlantiques, fermerët po planifikojnë një paradë traktorësh më vonë gjatë ditës. Në pjesën jugore të Toulouses, mbi 300 persona morën pjesë në një meshë Krishtlindjesh të organizuar nga protestuesit.
Fermerët francezë kanë protestuar kundër politikës së qeverisë për të asgjësuar sistematikisht tufat e bagëtive me zbulimin e dermatitit nodular, i njohur edhe si sëmundja e lëkurës me gunga. Ata kanë shprehur pakënaqësinë e tyre me marrëveshjen tregtare midis Bashkimit Evropian dhe bllokut të Amerikës së Jugut të Brazilit, Argjentinës, Paraguait dhe Uruguait (Mercosur).
Kryeministri francez Sebastien Lecornu ka propozuar takim me sindikatat e fermerëve në fillim të janarit.