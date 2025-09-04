Ferrari, Lamborghini e Bentley – policia britanike sekuestron 72 super vetura luksoze me vlerë mbi 6 milionë funte

Policia në West End të Londrës ka sekuestruar dhjetëra supermakina luksoze me vlerë më shumë se 6 milionë funte, si pjesë e një operacioni të madh kundër drejtimit të rrezikshëm të automjeteve, raporton Sky News.
Ferrari, Lamborghini dhe Bentley ishin midis 72 automjeteve të sekuestruara. Operacioni u krye në përgjigje të shqetësimeve në rritje nga banorët, bizneset dhe vizitorët në lidhje me problemet që supermakinat po shkaktojnë në lagjet përreth Hyde Park, Kensington dhe Chelsea, tha policia.
Gjatë fundjavës së 8-10 gushtit, policia, në bashkëpunim me Zyrën e Siguruesve të Motorëve, sekuestroi makina dhe u dha gjoba shoferëve për një sërë veprash penale. Këto përfshinin drejtim pa sigurim, drejtim pa patentë, drejtim të pakualifikuar dhe përdorim dokumentesh dhe targash të falsifikuara.
Oficerët gjetën gjithashtu disa automjete të vjedhura, ndërsa 10 prej tyre u gjetën pa MOT të vlefshëm.
Gjatë operacionit u zbuluan edhe aktivitete të tjera kriminale, duke çuar në arrestimin e tetë personave. Të arrestuarit përfshinin individë të kërkuar për dëmtime trupore, dëmtim prone, vepra penale të drogës, vjedhje dhe vepra penale të imigracionit.
Shefi i policisë metropolitane, James Deller, i njësisë speciale tha: “Policia Metropolitane është e përkushtuar për të luftuar sjelljen antisociale dhe ky operacion u nis në përgjigje të shqetësimeve nga banorët, bizneset dhe vizitorët në lidhje me automjetet e shtrenjta që shkaktojnë shqetësime në zonat e njohura si pika të nxehta në Londrën qendrore dhe perëndimore”.
“Policia tashmë e ka ulur krimin lokal me 19% në muajt e fundit dhe ne po merremi me sjelljen antisociale të shkaktuar nga shoferët e pasiguruar. Kjo ishte një mundësi e shkëlqyer për të punuar me Zyrën e Siguruesve të Motorëve dhe për oficerët që të flisnin me publikun rreth punës që bëjmë, edukimit të shoferëve dhe zbatimit të ligjit”, shtoi Deller. /Telegrafi/