Festat po kthehen në rrezik – Armët vazhdojnë të përdoren në ahengje familjare në Kosovë

Muzika, vallja e hareja janë pjesë e zakonshme e një ahengu.

Por shpesh në këtë atmosferë festive dëgjohen edhe të shtëna armësh.

Rastet të tilla kanë ndodhur së fundmi në qytetin e Ferizajt, Gjilanit, Rahovecit dhe Podujevës.

E se kjo formë e vjetër e manifestimit me armë ende po mbizotëron në Kosovë, e thotë eksperti i sigurisë Arben Dashevci.

“Numri nuk po zvogëlohet, por po stagnon sepse sipas mendimit tim në këtë aspekt nuk është e mjaftueshme vetëm policia sepse nuk mundet të kryej e vetme detyrën e saj. Po definitivsht pa bashkëpunimin e qytetareve dhe pa bashkëpunimin e policit të lagjes. Pra bashkëpunimi qytetar media të gjithë këtu e luajnë rolin e vet për me zvogëluar këtë numër që është shqetësues”, ka thënë Dashevci.

Ai si mënyrë të zgjidhjes së kësaj çështje e sheh edhe procesin e amnistisë.

“Amnistia si duket është e paevitueshme ose pa alternative në Republikën e Kosovës sepse ka qenë përpara amnistitë nëse nuk kanë pasur sukses atëherë nuk do të thotë të mos ketë tash. Nëse tre mijë armë dorëzohen në institucionin tonë dhe garantohet mos ndjekja penale dhe garantohet që diçka do të shpërblehet, p.sh me ndonjë pajisje kuzhine apo pa marrë parasysh se çka do të merrnin si kompensim, unë besoj që qytetarët do t’i dorëzonin armët ilegale”, është shprehur tutje Dashevci.

Sociologu, Genc Xërxa e thekson faktin që nga përdorimi i armëve të tilla po rrezikohet siguria publike.

Andaj thotë që akte të tilla që sipas tij, dëshmojnë primitivizëm të evitohen.

“Gjatë kësaj sezone kemi shpeshtim të përdorimit të armëve gjatë kremtimeve të ndryshme familjare, dasmave apo kremtimeve të ndryshme e kjo sjellë rrezikshmëri në sigurinë publike. Duke ditur që nga ata plumba qorr, qoftë edhe të dehjes së pjesëmarrësve apo edhe të shkrepësve të armës mund të vijë deri te pasojat fatale. Duke ditur se edhe popullata jonë ka kulture të lidhur me armët, po shprehet në një masë që nuk është dashur të behët. Duhet të mësohemi të bëjmë në mënyrë më të civilizuar se po tingëllon si një akt barbarë dhe mjaftë primitiv festat në mënyra të tilla”, ka thënë Xërxa.

Ndërsa, në një përgjigje për tëvë1, nga Polica e Kosovës kanë bërë të ditur se për periudhën gjashtë mujore janar – qershor janë konfiskuar 849 armë.

Autoritetet kanë bërë thirrje për shmangin përdorimin e armëve në festa pasi ato rrezikojnë sigurinë e të gjithë pjesëmarrësve.