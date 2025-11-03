Fidan: Fundi i aktivitetit të PKK-së në Turqi, Irak, Siri dhe Iran është thelbësor për stabilitetin rajonal

Ministri i Jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, tha se ndërprerja e aktivitetit të armatosur të grupit terrorist PKK jo vetëm në Turqi, por edhe në Irak, Siri dhe Iran, është “jashtëzakonisht e rëndësishme” për stabilitetin dhe sigurinë rajonale.
Gjatë një konference të përbashkët me homologun e tij irakian, Fuad Hussein, në Bagdad, Fidan u shpreh se vendimi i PKK-së për t’u shpërbërë “është një zhvillim pozitiv”, por shtoi se pritet që organizata “të ndalë luftën e armatosur edhe në Irak dhe të tërhiqet nga zonat që mban nën kontroll në Siri”.
Ai theksoi se Turqia po punon ngushtë me autoritetet e Irakut dhe të Erbilit në këtë drejtim, duke falënderuar për bashkëpunimin. “Procesi për një Turqi pa terror është pozitiv për të gjithë rajonin,” tha Fidan, duke nënvizuar bashkëpunimin intensiv midis Ankarasë dhe Bagdadit në fusha si siguria, energjia, tregtia, uji dhe transporti.
Shefi i diplomacisë turke shtoi se rajoni ka nevojë për “paqe, zhvillim dhe bashkëpunim, jo ndarje e rivalitet”, duke theksuar se vendet e rajonit “kanë forcën dhe vizionin për t’i zgjidhur vetë problemet e tyre”.
Fidan gjithashtu njoftoi se marrëveshja e re për ujin midis Turqisë dhe Irakut do të jetë “shumë e rëndësishme” dhe do të hapë rrugën për rehabilitimin afatgjatë të sistemeve ujore të Irakut — investimi më i madh infrastrukturor në historinë e vendit.
Duke folur për zgjedhjet parlamentare që do të mbahen në Irak më 11 nëntor, ai tha se ato “do të tregojnë pjekurinë e demokracisë irakiane” dhe se Turqia respekton vullnetin e popullit të Irakut. /mesazhi