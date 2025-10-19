Fidan: Turqia gati të shërbejë si garantuese de facto nëse zbatohet zgjidhja me dy shtete

Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë, Hakan Fidan, ka deklaruar se Turqia është e përgatitur të marrë përsipër një rol garantues de facto nëse zbatohet një zgjidhje me dy shtete në Palestinë, transmeton Anadolu.
Duke folur në një program televiziv, Fidan tha se Turqia deri më tani ka vepruar si ndërmjetëse në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës në Gaza, duke promovuar paqen përmes lidhjeve të saj të ngushta dhe mbështetjes së gjatë për kauzat palestineze.
“Nëse arrihet një marrëveshje e pranueshme për palestinezët, ne jemi të gatshëm të bëjmë pjesën tonë,” tha Fidan.
“Nëse realizohet një zgjidhje me dy shtete, Turqia është e përgatitur të marrë përsipër përgjegjësinë e një garantuesi de facto”, shtoi ai.
Ai tha se të presësh “besim të plotë” tek Izraeli është jorealiste, duke theksuar në vend të kësaj rëndësinë e presionit ndërkombëtar për të siguruar llogaridhënie.
Fidan tha se është formuar një “task-forcë e hershme” për të adresuar çështjet operacionale gjatë procesit të armëpushimit në Gaza, duke përfshirë problemet që kanë të bëjnë me shkëmbimin e pengjeve dhe trupave. Ai shtoi se puna e këtij grupi synon të ruajë komunikimin dhe koordinimin në terren.
Shefi i diplomacisë turke tha se diskutimet po vazhdojnë për tre mekanizma institucionalë të përshkruar në planin e armëpushimit të Gazës të presidentit amerikan, Donald Trump, respektivisht një task-forcë, një këshill i paqes dhe një forcë stabilizimi. Megjithatë, mandatet dhe përbërja e tyre akoma nuk janë finalizuar.
Fidan theksoi se koordinimi i mbrojtjes dhe inteligjencës së Turqisë tregon gatishmërinë e saj për të pranuar përgjegjësi më të mëdha nëse arrihet paqja.
“Nëse zbatohet një zgjidhje me dy shtete bazuar në kufijtë e vitit 1967 dhe palestinezët fitojnë një shtet sovran dhe të barabartë, ne jemi të gatshëm të veprojmë si garantues”, tha Fidan, duke theksuar se “ky është një angazhim i madh, një angazhim që jo çdo shtet mund ta ndërmarrë”.
Të hënën, në qytetin egjiptian Sharm el-Sheik u mbajt një samit ku presidenti Trump dhe presidenti egjiptia, Abdel Fattah al-Sisi, pritën më shumë se 20 liderë botërorë, përfshirë presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan, duke nënshkruar një dokument që zyrtarizoi armëpushimin në Gaza.
Erdoğan, Trump, Sisi dhe Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, nënshkruan zyrtarisht marrëveshjen që mbështet armëpushimin dhe një paqe të qëndrueshme në Gaza.