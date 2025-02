Fidan: Turqia, lojtari kryesor global mes ndryshimeve gjeopolitike

Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan theksoi të dielën rolin në rritje të Türkiyes si një partner strategjik për Evropën në mes të tensioneve gjeopolitike, veçanërisht në Ukrainë, Siri dhe Gaza.

Duke folur për TRT World në Konferencën e Sigurisë në Mynih, Fidan tha se ndërsa tensionet globale vazhdojnë, roli strategjik i Türkiyes po bëhet më i njohur.

Nga ndërmjetësimi në Ukrainë te përpjekjet kundër terrorizmit dhe avokimi për të drejtat palestineze, Ankaraja po e vendos veten si një lojtar kyç në formësimin e sigurisë dhe diplomacisë ndërkombëtare, vuri në dukje ai.

Tensionet transatlantike dhe roli strategjik i Türkiyes

Fidan vuri në dukje se marrëdhëniet ShBA-Evropë janë në tension, me vënien në pikëpyetje të rendit global nga presidenti amerikan Donald Trump që shqetëson aleatët.

Ndërsa Evropa shpreson se kjo është e përkohshme, ajo po kërkon gjithashtu autonomi më të madhe në çështjet e sigurisë dhe ekonomike, tha ministri i Jashtëm, duke shtuar se në këtë sfond, rëndësia e Türkiyes si një fuqi e qëndrueshme rajonale po rritet.

Indeksi i Sigurisë së Mynihut 2025 pasqyron këtë ndryshim, pasi Türkiye tani shihet si një partner i fortë dhe i besueshëm nën udhëheqjen e presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, tha ai.

Ai theksoi politikat e pavarura të mbrojtjes dhe ekonomike të Türkiyes si faktorë kyç në forcimin e pozitës së saj.

Ukraina: Ndryshim drejt armëpushimit?

Lidhur me luftën e vazhdueshme në Ukrainë, Fidan tha se si Kievi dhe Moska tani e njohin nevojën për një armëpushim, duke treguar një ndryshim të rëndësishëm në dinamikë.

Ai konfirmoi se Türkiye është e gatshme të lehtësojë bisedimet e paqes dhe të kontribuojë në rindërtimin e Ukrainës.

Me ShBA-të që mbrojnë një armëpushim së bashku me një plan paqeje, Türkiye po punon ngushtë me aktorët rajonalë dhe ndërkombëtarë për të hedhur bazat për stabilitet, sipas Fidan.

Ndërsa i dërguari i posaçëm i ShBA-së, Keith Kellogg, sugjeroi se Evropa nuk do të luante një rol të drejtpërdrejtë në negociata, ministri i jashtëm turk këmbënguli se shqetësimet evropiane duhet të trajtohen.

“Ata duhet të konsultohen dhe duhet të jenë pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme, ashtu si Türkiye,” tha ai, duke nënvizuar përpjekjet ndërmjetësuese të Türkiyes.

Siria dhe përpjekjet kundër terrorizmit

Për Sirinë, Fidan iu përgjigj raporteve për një tërheqje të mundshme ushtarake të ShBA-së, duke thënë se Türkiye është në bisedime të vazhdueshme me Uashingtonin.

Kontrolli i PKK/YPG-së mbi zonat kyç mbetet një shqetësim i madh pasi grupi terrorist përbën një kërcënim sigurie jo vetëm për Türkiyen, por edhe për vendet fqinje, shpjegoi ai.

Ndërkohë, Türkiye po ndërmerr hapa proaktivë për të kundërshtuar rigjallërimin e grupit terrorist DAESh, tha ministri.

Fidan zbuloi se Türkiye ka propozuar një platformë rajonale të sigurisë me Irakun, Sirinë dhe Jordaninë për të rritur ndarjen e inteligjencës dhe sigurinë kufitare.

Kriza e Gazës dhe qëndrimi i Türkiye

Duke iu kthyer krizës në përshkallëzim në Gaza, Fidan kundërshtoi me vendosmëri sugjerimin e Presidentit Trump për zhvendosjen e palestinezëve, duke e quajtur atë të papranueshme.

“Ne po i kundërshtojmë fuqishëm ato sugjerime, ato propozime”, tha ai, duke shtuar se Türkiye po punon ngushtë me partnerët arabë për një plan rajonal për të ardhmen e Gazës.

Ai kritikoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për dështimin për t’u angazhuar për një armëpushim, duke theksuar se vetëm presioni i ShBA-së mund të parandalojë përshkallëzimin e mëtejshëm. Inteligjenca artificiale dhe konkurrenca globale

Fidan trajtoi gjithashtu ndikimin në rritje të inteligjencës artificiale (IA) në politikën ndërkombëtare.

Ndërsa AI ka potencialin për ta përfituar njerëzimin, ai paralajmëroi se po bëhet një mjet për rivalitetin strategjik midis fuqive të mëdha.

Ai bëri thirrje për bashkëpunim global për zhvillimin etik të AI, por pranoi se konkurrenca aktualisht tejkalon bashkëpunimin.