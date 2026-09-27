Fidan: Turqia promovoi dialogun mbi konfliktin dhe diplomacinë mbi krizën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

Turqia mbrojti dialogun mbi konfliktin, diplomacinë mbi krizën dhe bashkëpunimin mbi ndarjet gjatë javës së nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork, tha të shtunën ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, raporton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media pas një jave të ngarkuar, Fidan tha se kishte marrë pjesë në më shumë se 40 takime dypalëshe dhe tubime shumëpalëshe, ndërsa Palestina mbeti një çështje qendrore në agjendën diplomatike të Turqisë.
“Ne mbrojtëm dialogun mbi konfliktin, diplomacinë mbi krizat dhe bashkëpunimin mbi ndarjet”, tha ai, duke theksuar angazhimin e Ankarasë për zgjidhjen e sfidave rajonale dhe globale përmes diplomacisë.
Fidan tha se delegacioni turk ngriti në çdo takim ku mori pjesë politikat e Izraelit në Gaza që i cilësoi si gjenocid, si dhe aktivitetet e tij për pushtimin dhe aneksimin e territoreve.
Ai vuri në dukje se në fjalimin e tij të 16-të në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, presidenti Recep Tayyip Erdogan tërhoqi sërish vëmendjen ndërkombëtare ndaj gjendjes së popullit palestinez.
Presidenti zhvilloi gjithashtu 16 takime dypalëshe, mori pjesë në një aktivitet të nivelit të lartë për veprimin klimatik dhe tranzicionin e drejtë, si dhe në një takim me presidentin amerikan Donald Trump dhe liderët e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit për çështjet rajonale.
Ai u takua gjithashtu me qytetarë turq që jetojnë në SHBA, biznesmenë turq dhe amerikanë, si dhe përfaqësues të instituteve amerikane të mendimit.
Fidan e cilësoi fjalimin e Erdoganit në Asamblenë e Përgjithshme si një manifest që përcakton vizionin global të Turqisë.
– Palestina dhe diplomacia rajonale dominojnë takimet
Fidan tha se u takua me homologët e tij nga Indonezia, Katari, Egjipti, Pakistani, Arabia Saudite, Jordania dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në një format me tetë vende për të diskutuar Palestinën.
Ai mori pjesë gjithashtu në takime ku u diskutuan Deklarata e Nju Jorkut e vitit të kaluar dhe plani gjithëpërfshirës i paqes.
Përveç kësaj, ai zhvilloi bisedime katërpalëshe me ministrat e Jashtëm të Pakistanit, Egjiptit dhe Arabisë Saudite, si dhe diskutime trepalëshe me homologët e tij nga Siria dhe Arabia Saudite.
Fidan tha se u takua gjithashtu me ministrat e Jashtëm të Pakistanit dhe Arabisë Saudite në kuadër të Aleancës së Mekës për konsultime gjithëpërfshirëse.
Si kryesues i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Bashkëpunimit Islam, ai drejtoi takimin vjetor të koordinimit të organizatës në Nju Jork.
Turqia bashkëorganizoi gjithashtu me SHBA-në një takim me temë “Mbështetja ndërkombëtare për paqen, unitetin dhe prosperitetin në Libi”, shtoi ai.
Fidan tha se zhvillimet rajonale dhe globale u diskutuan në një takim joformal të Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Shteteve Turkike.
Ai mori pjesë gjithashtu në takimin e 30-të të ministrave të Jashtëm të MIKTA-s, përpara se Turqia të marrë kryesimin e grupit në vitin 2027.
– Turqia rikonfirmon mbështetjen për reformimin e OKB-së
Fidan tha se gjatë javës së nivelit të lartë, Turqia kontribuoi në përpjekjet e OKB-së për migracionin, zhvillimin, ndihmën humanitare, trajtimin e ndryshimeve klimatike dhe sigurinë ushqimore.
Zyrtarët turq morën pjesë gjithashtu në takime për çështjen e Rohingyave, Aleancën e Qytetërimeve dhe Krimenë, ndërsa Turqia priti një takim të Grupit të Miqve të Ndërmjetësimit.
Ai theksoi nevojën që komuniteti ndërkombëtar të zhvillojë zgjidhje të përbashkëta për sfidat e përbashkëta, duke përsëritur qëndrimin e Ankarasë se problemet rajonale duhet të trajtohen përmes përfshirjes së aktorëve rajonalë dhe jo duke kërkuar zgjidhje diku tjetër.
Fidan tha se Turqia rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e saj të kahershme për reformimin e sistemit të OKB-së.
Gjatë javës së nivelit të lartë, Turqia prezantoi gjithashtu prioritetet dhe nismat e saj për Konferencën e OKB-së për Ndryshimet Klimatike COP31, të cilën do ta kryesojë dhe presë në nëntor, shtoi ai.
– Izraeli përballet me izolim ndërkombëtar në rritje
Fidan tha se Izraeli po përballet me izolim ndërkombëtar në rritje, pasi përpjekjet diplomatike po e shndërrojnë gjithnjë e më shumë kundërshtimin ndërkombëtar ndaj veprimeve të tij në masa dhe politika konkrete.
“Falë përpjekjeve diplomatike, shtypja dhe masakrat e Izraelit nuk mbeten më pa përgjigje në të njëjtën masë si më parë. Tani ai duhet të paguajë një çmim shumë të rëndë për çdo veprim që ndërmerr”, tha ai.
Ai përmendi procedurat ligjore në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë dhe Gjykatën Ndërkombëtare Penale si shembuj të rritjes së presionit ndaj Izraelit.
Lidhur me takimin e Erdoganit me Trumpin dhe liderët e Gjirit, Fidan tha se diskutimet u përqendruan në sfidat me të cilat përballet plani i paqes për Gazën i nisur vitin e kaluar, përfshirë mosrespektimin e dispozitave të tij nga Izraeli, si dhe tensionet e vazhdueshme në Gjirin Persik.
Erdogan paraqiti gjithashtu propozimet e Turqisë për paqen rajonale, duke trajtuar situatën në Gaza, kërcënimin e paraqitur nga ekspansionizmi izraelit dhe përpjekjet për zgjidhjen e ngërçit lidhur me Ngushticën e Hormuzit, shtoi ai.
– Aleanca e Mbrojtjes së Mekës synon të emërojë sekretarin e përgjithshëm brenda disa javësh
Fidan tha se Turqia, Arabia Saudite dhe Pakistani po vazhdojnë përpjekjet për krijimin e strukturës institucionale të aleancës, me synimin për të emëruar sekretarin e përgjithshëm brenda dy javësh.
Pakistani ka propozuar një kandidat që pritet të pranohet nga shtetet e tjera anëtare, tha ai, duke shtuar se emërimet e tjera do të bëhen pasi sekretari i përgjithshëm të marrë detyrën.
Fidan tha se të tri vendet diskutuan gjithashtu kërcënimet ushtarake ndaj Arabisë Saudite, përfshirë sulmet e Huthive nga jugu dhe sulme të tjera nga veriu.
Ai tha se të premten në kryeqytetin saudit, Riad, u zhvillua një takim për vlerësimin ushtarako-teknik, me pjesëmarrjen e shefit të Shtabit të Përgjithshëm të Turqisë, gjeneralit Selçuk Bayraktaroglu.
Fidan tha se kishte biseduar me Bayraktaroglun për të koordinuar vlerësimet ushtarake me qasjen politike dhe se e kishte informuar edhe Erdoganin.
– Përpjekjet diplomatike për Ngushticën e Hormuzit vazhdojnë pa përparim
Lidhur me tensionet mes SHBA-së dhe Iranit, Fidan tha se kishte diskutuar me ministrin e Jashtëm iranian Abbas Araghchi propozimin e fundit të Teheranit, përfshirë kushtet e Iranit për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Ai tha se kishte marrë gjithashtu përshtypjet e para për përgjigjen amerikane ndaj propozimit, por theksoi se përpjekjet diplomatike ende nuk kanë sjellë përparim.
“E mira është se përpjekjet vazhdojnë. Ana negative është se ato ende nuk kanë dhënë ndonjë rezultat”, tha ai.
Duke iu referuar një bisede telefonike mes Erdoganit dhe Trumpit, Fidan tha se Turqia dëshiron që përpjekjet diplomatike të vazhdojnë pa një shpërthim të ri të armiqësive.
Ai shtoi se partnerët e Turqisë në Gjirin Persik, të cilët janë prekur drejtpërdrejt nga kriza si ekonomikisht ashtu edhe ushtarakisht, ndajnë preferencën e Ankarasë për një zgjidhje diplomatike.
– Turqia mund të zvogëlojë gradualisht praninë ushtarake në bazën e Bashikës në Irak
Lidhur me zhvillimet në Irak, Fidan tha se Bagdadi ka miratuar një politikë që synon çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura në vend, përfshirë PKK-në dhe grupet e lidhura me të që veprojnë në rajonin e Sinxharit.
Ai tha se kjo çështje ishte diskutuar gjatë takimit të Erdoganit me kryeministrin irakian Ali al-Zaidi në Shtëpinë Turke në Nju Jork.
“Jemi shumë të kënaqur që pala irakiane ka vendosur si objektiv politik çarmatimin e të gjitha grupeve të armatosura në vend. Ky është një vizion që ne e mbështesim”, tha Fidan.
Ai vuri në dukje se prania ushtarake e Turqisë në Irak, veçanërisht në bazën e Bashikës, ishte vendosur fillimisht për qëllime kundër terrorizmit në bashkëpunim me autoritetet irakiane.
Ndërsa Bagdadi zbaton udhërrëfyesin e tij për eliminimin e terrorizmit dhe çarmatimin e grupeve të armatosura, Turqia mund të zvogëlojë gradualisht dhe përfundimisht ta mbyllë praninë e saj ushtarake në Bashika, tha ai.