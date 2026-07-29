FIFA nis procedurë disiplinore ndaj Argjentinës rreth Ishujve Falkland dhe incidente në Kupën e Botës

FIFA ka hapur procedurë disiplinore ndaj Federatës Argjentinase të Futbollit për shkak të një pankarte për Ishujt Falkland të shfaqur nga lojtarët dhe disa incidenteve të tjera gjatë Kupës së Botës 2026, transmeton Anadolu.
Lojtarët e Argjentinës mbajtën një pankartë me mbishkrimin “Las Malvinas son Argentinas” (“Ishujt Falkland janë argjentinas”) gjatë festimeve pas fitores në gjysmëfinale ndaj Anglisë në Atlanta. Ishujt administrohen nga Britania, por pretendohen nga Argjentina.
Në deklaratën zyrtare, FIFA iu referua në mënyrë më të përgjithshme “mesazheve të papërshtatshme” dhe një shkeljeje të mundshme të rregullave që ndalojnë përdorimin e aktiviteteve sportive për demonstrata me natyrë josportive.
Federata gjithashtu po hetohet për thirrje dhe gjeste diskriminuese, vonesa të fillimit të ndeshjeve, mangësi në siguri dhe hedhje objektesh nga tifozët.
Veçmas, Leandro Paredes, Nahuel Molina dhe zyrtari i Argjentinës, Roberto Ayala, përballen me shkelje të mundshme për sulm pas finales ndaj Spanjës. Molina, Thiago Almada dhe lojtari i Spanjës, Gavi, gjithashtu po hetohen për sjellje të dyshuar josportive.
FIFA tha se personat e përfshirë do të kenë mundësi të paraqesin përgjigjet e tyre përpara se Komiteti Disiplinor të marrë një vendim.