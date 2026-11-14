Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Filipinet dhe Brazili pajtohen të thellojnë lidhjet tregtare dhe energjetike gjatë vizitës...

Filipinet dhe Brazili pajtohen të thellojnë lidhjet tregtare dhe energjetike gjatë vizitës historike të presidentit Lula

Zyra Presidenciale e Komunikimeve e Filipineve njoftoi se dy liderët diskutuan zgjerimin e mundësive për investime, krijimin e vendeve të punës dhe forcimin e sigurisë ushqimore dhe energjetike

Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr. dhe homologu i tij brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ranë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fushën e tregtisë, bujqësisë, energjisë dhe mbrojtjes gjatë vizitës historike shtetërore të liderit brazilian, transmeton Anadolu.

Zyra Presidenciale e Komunikimeve e Filipineve njoftoi se dy liderët diskutuan zgjerimin e mundësive për investime, krijimin e vendeve të punës dhe forcimin e sigurisë ushqimore dhe energjetike.

Sipas një njoftimi nga presidenca, Filipinet kërkuan qasje më të gjerë në teknologjitë dhe ekspertizën bujqësore braziliane, veçanërisht në fushën e blegtorisë, shëndetit të kafshëve dhe bujqësisë moderne, me qëllim përmirësimin e sigurisë ushqimore dhe përgatitjen për një fenomen të mundshëm super El Nino.

Sipas zyrës presidenciale, bisedimet përfshinë gjithashtu energjinë e rinovueshme, biokarburantet, arsimin, shkencën dhe teknologjinë, si dhe bashkëpunimin në zbatimin e ligjit.

Të dyja palët shqyrtuan mundësitë e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, përfshirë kërkimet e përbashkëta, zhvillimin dhe prodhimin e mundshëm të përbashkët, ndërsa Manila synon të forcojë kapacitetet e veta të mbrojtjes.

Lula e ftoi Marcosin të vizitojë Brazilin së bashku me një delegacion të madh biznesi, me qëllim identifikimin e mundësive të tjera për tregti dhe investime.

Takimi dypalësh u pasua nga prezantimi i marrëveshjeve të nënshkruara, të cilat synojnë zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbimeve teknologjike.

Marcos organizoi gjithashtu një drekë shtetërore në nder të presidentit Lula, vizita e të cilit shënoi të parën nga një president brazilian në detyrë në Filipine.

Gjatë drekës, Marcos theksoi aftësinë e përbashkët të të dy vendeve për të gjetur zgjidhje praktike, duke krahasuar konceptin brazilian “gambiarra” me konceptin filipinas “diskarte”, të cilat pasqyrojnë krijimtarinë në kapërcimin e sfidave.

Ai shprehu besimin se partneriteti mes dy vendeve do të sjellë përfitime ekonomike afatgjata për të dyja palët.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram