Filipinet dhe Brazili pajtohen të thellojnë lidhjet tregtare dhe energjetike gjatë vizitës historike të presidentit Lula

Zyra Presidenciale e Komunikimeve e Filipineve njoftoi se dy liderët diskutuan zgjerimin e mundësive për investime, krijimin e vendeve të punës dhe forcimin e sigurisë ushqimore dhe energjetike
Presidenti i Filipineve, Ferdinand Marcos Jr. dhe homologu i tij brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ranë dakord të thellojnë bashkëpunimin në fushën e tregtisë, bujqësisë, energjisë dhe mbrojtjes gjatë vizitës historike shtetërore të liderit brazilian, transmeton Anadolu.
Zyra Presidenciale e Komunikimeve e Filipineve njoftoi se dy liderët diskutuan zgjerimin e mundësive për investime, krijimin e vendeve të punës dhe forcimin e sigurisë ushqimore dhe energjetike.
Sipas një njoftimi nga presidenca, Filipinet kërkuan qasje më të gjerë në teknologjitë dhe ekspertizën bujqësore braziliane, veçanërisht në fushën e blegtorisë, shëndetit të kafshëve dhe bujqësisë moderne, me qëllim përmirësimin e sigurisë ushqimore dhe përgatitjen për një fenomen të mundshëm super El Nino.
Sipas zyrës presidenciale, bisedimet përfshinë gjithashtu energjinë e rinovueshme, biokarburantet, arsimin, shkencën dhe teknologjinë, si dhe bashkëpunimin në zbatimin e ligjit.
Të dyja palët shqyrtuan mundësitë e bashkëpunimit në industrinë e mbrojtjes, përfshirë kërkimet e përbashkëta, zhvillimin dhe prodhimin e mundshëm të përbashkët, ndërsa Manila synon të forcojë kapacitetet e veta të mbrojtjes.
Lula e ftoi Marcosin të vizitojë Brazilin së bashku me një delegacion të madh biznesi, me qëllim identifikimin e mundësive të tjera për tregti dhe investime.
Takimi dypalësh u pasua nga prezantimi i marrëveshjeve të nënshkruara, të cilat synojnë zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbimeve teknologjike.
Marcos organizoi gjithashtu një drekë shtetërore në nder të presidentit Lula, vizita e të cilit shënoi të parën nga një president brazilian në detyrë në Filipine.
Gjatë drekës, Marcos theksoi aftësinë e përbashkët të të dy vendeve për të gjetur zgjidhje praktike, duke krahasuar konceptin brazilian “gambiarra” me konceptin filipinas “diskarte”, të cilat pasqyrojnë krijimtarinë në kapërcimin e sfidave.
Ai shprehu besimin se partneriteti mes dy vendeve do të sjellë përfitime ekonomike afatgjata për të dyja palët.