Fillon zhvendosja masive nga verilindja e Qytetit të Gazës ndërsa sulmet izraelite intensifikohen

Zhvendosja masive e palestinezëve nga pjesa verilindore e Qytetit të Gazës filloi të premten në mbrëmje, ndërsa forcat izraelite përshkallëzuan sulmet nga veriu dhe jugu, duke bombarduar lagje të tëra.
Një burim palestinez i sigurisë tha për Anadolu se situata në lagjet lindore të qytetit po përkeqësohet “me një ritëm të shpejtë” për shkak të ofensivës së intensifikuar të Izraelit.
Burimi tha se ushtria izraelite ka shtuar shkatërrimet në pjesën jugore dhe atë verilindor të Qytetit të Gazës, duke përdorur robotë të ngarkuar me eksplozivë së bashku me granatimet e artilerisë dhe sulmet ajrore.
Korrespondenti i Anadolut raportoi “zhvendosje masive” të banorëve nga lagjet verilindore të qytetit drejt pjesës perëndimore të Gazës ose më në jug të enklavës.