Filloni mëngjesin tuaj me një banane dhe një gotë ujë të nxehtë, arsyeja do t’ju befasojë

Miratimi i këtij zakoni do t’ju ndihmojë të humbni peshë, pavarësisht nga zakonet tuaja të tjera të të ngrënit.

Çfarë përfshihet; Një mëngjes i përbërë nga një banane dhe një gotë ujë në temperaturën e dhomës.

Arsyeja pse kjo dietë funksionon është sepse banania aktivizon tretjen dhe përshpejton metabolizmin. Një tjetër pozitive është se bananet janë të pasura me niseshte, e cila ka një indeks të ulët glicemik, ngadalëson tretjen, jep ndjenjën e ngopjes për një kohë të gjatë dhe bllokon përthithjen e hidrokarbureve!

Banania siç e dini është e mirë. Ajo ndihmon trupin tonë, na jep energji dhe është gjithashtu një pleh shumë i mirë për bimët tona. Por a e dini se ka një përdorim tjetër për të na bërë të ndihemi më të bukur ?

Banane, arra dhe mjaltë! Kombinimi perfekt për të stimuluar metabolizmin

Receta e sotme do t’ju heqë si shijet ashtu edhe energjinë tuaj. Me kombinimin e bananes, arrës dhe mjaltit do t’i jepni super stimulim metabolizmit tuaj. Mund ta shijoni menjëherë pas stërvitjes ose si një mëngjes i mrekullueshëm, i shpejtë dhe shumë gjallërues!

Këshilla: Në rast se nuk jeni adhurues i arrave mund t’i zëvendësoni me bajame ose lajthi. Në çdo rast, rezultati do të jetë po aq i mrekullueshëm! Ndërsa ju sugjerojmë të provoni një pije me kungull dhe kanellë për ditët e ftohta!

Përbërësit për 1 vakt

150 gr. Kos i kulluar me pak yndyrë

300 ml qumësht bajame (pa sheqer)

banane

24 gr. arrat e bluara

Udhëzime për 1 vakt

Pasi të keni shtuar të gjithë përbërësit e mësipërm, duke lënë vetëm pak arra për përfundimin në blender i rrahim shumë mirë derisa të bëhen një masë homogjene. Më pas hidheni këtë përzierje në një gotë të madhe dhe spërkateni me arrat e mbetura.

Hapat janë të thjeshtë, kënaqësia është e madhe! Ndani përvojën tuaj me ne dhe na tregoni mendimin tuaj!

Të ushqyerit:

Për një shërbim

Energjia: 434 kcal

Proteinat: 26,9 g

Karbohidratet: 30.6 g

Yndyrë: 22 gr

Kombinimi i dietës dhe ushtrimeve do t’ju japë një rezultat të shpejtë dhe korrekt në mënyrë që të merrni një trup më të fortë dhe të ruani peshën tuaj!