Filmi mbi vogëlushen palestineze Hind Rajab të vrarë nga Izraeli nominohet për Oscar

“Zëri i Hind Rajabit” (The Voice of Hind Rajab), një film i frymëzuar nga momentet e fundit të një vajze pesëvjeçare palestineze të vrarë nga forcat izraelite në Gaza, është nominuar për çmimin Oscar në kategorinë “Filmi më i mirë ndërkombëtar”, transmeton Anadolu.
I drejtuar nga regjisorja tuniziane Kaouther Ben Hania, filmi bazohet në historinë e vërtetë të Hind Rajabit, e cila u bllokua në makinën e familjes së saj më 29 janar 2024 pasi u vu nën zjarr nga ushtria izraelite në Qytetin e Gazës dhe u gjet e vdekur pas gati dy javësh paqartësi për fatin e saj.
Sipas Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze, Hind po udhëtonte me familjen e saj, përfshirë kushërirën 15-vjeçare Layan Hamadeh, duke u larguar nga luftimet në veri të Gazës, kur u përballën me zjarr izraelit.
Filmi fokusohet në regjistrimin audio real të telefonatës së fundit të Hindit drejtuar Shoqatës Palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe, në të cilën ajo kërkonte ndihmë.
Regjistrimi, i shpërndarë gjerësisht në rrjetet sociale pas vdekjes së saj, shkaktoi zemërim ndërkombëtar dhe ringjalli thirrjet për drejtësi. Dy paramedikë që u përpoqën të arrinin tek ajo u vranë gjithashtu kur ambulanca e tyre u godit.
Ushtria izraelite mohoi përgjegjësinë për vdekjet. Megjithatë, një hetim nga grupi kërkimor me seli në Londër, “Forensic Architecture”, përfundoi se qindra plumba goditën makinën e Hind Rajabit dhe se një tank izraelit ishte vendosur shumë pranë automjetit.
Filmi u shfaq premierë në shtator 2025 në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Venedik, duke tërhequr vëmendje të gjerë ndërkombëtare.