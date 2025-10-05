Finkelstein: “Plani i Trumpit nuk ka asnjë lidhje me realitetin në Gaza”

Eksperti amerikan Norman Finkelstein ka kritikuar ashpër planin e presidentit Donald Trump për Gazën, duke e cilësuar atë si “marrëveshjen më të dobët ndonjëherë” dhe pa asnjë rrugë drejt drejtësisë për palestinezët.
Në një intervistë për programin UpFront të Al Jazeera-s me gazetarin Marc Lamont Hill, Finkelstein tha se propozimi i ri përfshin krijimin e një “Bordi të Paqes”, të drejtuar personalisht nga Trump, që do të mbikëqyrte Gazën.
Ndërsa disa vende ndërkombëtare e kanë përshëndetur nismën, shumë të tjerë e kanë kritikuar faktin që plani anashkalon plotësisht palestinezët dhe nuk përfshin asnjë rrugë drejt shtetësisë.
Kritikët pyesin nëse kjo nismë do të sjellë paqe të vërtetë apo do të forcojë status quo-në, veçanërisht pasi kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se Izraeli nuk do të tërhiqet plotësisht nga Gaza.