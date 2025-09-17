Finlanda përballet me perspektivë demografike të zymtë, parashikimet paralajmërojnë rënie të madhe të popullsisë

Finlanda po përgatitet për një rënie të madhe demografike, me parashikime të reja që paralajmërojnë se shumica e komunave do të shohin popullsinë e tyre të tkurret me shpejtësi në dekadat e ardhshme, transmeton Anadolu.
Firma konsulente MDI publikoi parashikimin e saj afatgjatë të martën, duke i zgjatur parashikimet deri në vitin 2050 për herë të parë, raportoi transmetuesi finlandez i lajmeve YLE.
Gjetjet tregojnë se shumica dërrmuese e komunave do të përjetojnë rënie të popullsisë, të nxitur nga lindshmëria rekord e ulët dhe rritja e shkallës së vdekshmërisë.
“Më parë, vdekshmëria më e lartë ishte gjithmonë përjashtim i përkohshëm, si gjatë luftës civile ose viteve të urisë. Por në vitin 2016, ne u zhvendosëm në një gjendje ku popullsia e Finlandës po zvogëlohet çdo vit pa imigracion”, ka thënë Rasmus Aro, eksperti kryesor i MDI-së.
Vetëm një në dhjetë komuna aktualisht regjistron më shumë lindje sesa vdekje, dhe madje edhe në to, diferenca është e vogël.
Qytetet më të mëdha dhe disa zona në Finlandën perëndimore, të quajtura shpesh “Brezi i Biblës” i vendit, janë ndër përjashtimet e pakta.
Trendi pritet të ketë ndikim të madh në shkolla. Deri në vitin 2032, do të ketë 96.000 fëmijë më pak në klasa, ekuivalente me 100.000 banka bosh.
Pritet që afërsisht 100 komuna të humbasin një të tretën e nxënësve të tyre, duke rezultuar në mbyllje të përhapura të shkollave.
Ndërkohë, popullsia e moshuar e Finlandës pritet të rritet. Deri në vitin 2040, numri i personave mbi moshën 84 vjeç do të rritet me 142.000, dhe deri në vitin 2050, me 174.000.
Aro ka theksuar se sfida e plakjes do të zgjasë deri në vitet 2050.
Për vite me radhë, imigracioni ka ndihmuar në kompensimin e rënies së shkallës së lindjeve në Finlandë, me mbërritjet nga vendet e tjera, përfshirë një numër të madh ukrainasish në vitet e fundit, duke mbushur boshllëqet demografike.
Por parashikimi sugjeron që vetëm imigracioni mund të mos jetë më i mjaftueshëm për të parandaluar rënien, veçanërisht nëse mbërritjet nga Ukraina zvogëlohen.
Sipas MDI-së, popullsia e Finlandës do të arrijë kulmin nën gjashtë milionë dhe do të fillojë të bjerë në vitet 2040, duke çimentuar statusin e vendit si një nga shoqëritë me plakjen më të shpejtë në Evropë.