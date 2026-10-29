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Finlanda regjistroi numrin më të lartë ndonjëherë të vdekjeve nga droga në vitin 2025

Finlanda ka regjistruar 333 vdekje të lidhura me drogën në vitin 2025, numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë dhe një rritje prej 35 për qind krahasuar me vitin paraprak, transmeton Anadolu.

Të dhënat e institucioni finlandez i statistikave (Statistics Finland) treguan se numri i vdekjeve të lidhura me drogën u rrit në të gjitha grupmoshat dhe te të dyja gjinitë, veçanërisht te të rinjtë dhe gratë.

Gjithsej 64 persona të moshës 15-24 vjeç humbën jetën, një rritje prej 60 për qind krahasuar me vitin paraprak. Sipas institucionit, droga ishte shkaktare e një në pesë vdekjeve në këtë grupmoshë.

Numri më i lartë i vdekjeve të lidhura me drogën u regjistrua te personat e moshës 25-34 vjeç, me 85 raste, 12 më shumë se në vitin 2024. Vdekjet mes grave arritën rekord prej 94 rastesh, krahasuar me 50 një vit më parë. Megjithatë, burrat vazhduan të përbënin shumicën e viktimave.

Shumica e vdekjeve të lidhura me drogën përfshinin një kombinim substancash. Alkooli dhe medikamentet, përfshirë barnat psikiatrike, shpesh ishin të pranishme krahas substancës së identifikuar si shkaktari kryesor i vdekjes.

Buprenorfina, një medikament opioid që përdoret për trajtimin e varësisë nga opioidet, por që keqpërdoret shpesh, mbeti substanca më e zakonshme e identifikuar në rastet e helmimeve aksidentale fatale nga droga dhe në rastet kur qëllimi nuk ishte i qartë.

Institucioni shtoi se është rritur përdorimi i drogave sintetike të projektuara, që bëjnë pjesë në kategorinë e opioideve sintetike. Pothuajse 1 në 10 vdekje të lidhura me drogën ishte pasojë e vetëvrasjes.

Helsinki regjistroi numrin më të lartë të vdekjeve, me 58 raste, i ndjekur nga rajoni Pirkanmaa me 30, Finlanda Jugperëndimore me 28 dhe Ostrobotnia Veriore me 25 raste. Në raport me numrin e popullsisë, shkalla më e lartë e vdekshmërisë u regjistrua në rajonin Paijat-Hame, me 9,8 vdekje për 100 mijë banorë.

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