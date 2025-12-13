Fituesi i Eurovizionit të vitit 1994 do të kthejë trofeun për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit

Charlie McGettigan i Irlandës, i cili fitoi Eurovizionin në vitin 1994, ka bërë të ditur se do të kthejë trofeun e tij në shenjë proteste kundër pjesëmarrjes së vazhdueshme të Izraelit në konkursin e këngës, duke iu bashkuar këngëtarit zvieran Nemo, transmeton Anadolu.
McGettigan në një video të postuar në mediat sociale tha se planifikon ta dërgojë trofeun në Unionin Evropian të Transmetimeve (EBU), i cili organizon Eurovizionin. McGettigan fitoi konkursin me këngëtarin tjetër irlandez Paul Harrington.
Ai tha se Nemo e kishte kontaktuar atë në internet për të shpjeguar vendimin për të kthyer trofeun e vitit 2024.
Harrington, nga ana e tij, tha se “ata u dukën të sinqertë dhe një person shumë inteligjent dhe e shprehën shumë mirë çështjen e tyre dhe për këtë arsye, në mbështetje të Nemos, do të doja edhe unë ta ktheja trofeun tim në EBU”.
“Fatkeqësisht, fitorja jonë ishte në vitin 1994 dhe nuk mund të marr me vete asnjë trofe që kemi marrë atëherë, por nëse e gjej, do ta kthej edhe trofeun tim”, tha Harrington.
Ky veprim vjen mes një polemike më të gjerë rreth përfshirjes së Izraelit në Eurovizion.
Pas konfirmimit javën e kaluar se Izraeli do të mbetej në konkurs, transmetuesit në pesë vende, respektivisht Islanda, Irlanda, Holanda, Sllovenia dhe Spanja, njoftuan se do të tërhiqen nga konkursi i këngës së vitit 2026.