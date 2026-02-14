Fituesi i zgjedhjeve në Bangladesh, Rahman, bën thirrje për unitet kombëtar

Kryetari i Partisë Nacionalistë të Bangladeshit (BNP), Tarique Rahman, ka bërë thirrje për unitet kombëtar me synimin për rindërtimin e Bangladesh, pas fitores së thellë në zgjedhjet e përgjithshme.
BNP siguroi 209 vende nga 300 në parlament, duke fituar shumicën e dy të tretave, ndërsa Rahman pritet të betohet si kryeministër deri më 18 shkurt. Aleanca e udhëhequr nga Jamaat-e-Islami fitoi 77 vende dhe do të jetë në opozitë.
Partia Awami League e ish-kryeministres Sheikh Hasina, qeveria e së cilës u rrëzua në vitin 2024 pas protestave studentore dhe një goditjeje të dhunshme ku humbën jetën rreth 1,400 persona, u ndalua të marrë pjesë në zgjedhje.
Në fjalimin e tij të parë pas zgjedhjeve, Rahman tha se qeveria e re po merr detyrën në një kohë të vështirë, me ekonomi të brishtë, institucione kushtetuese joefektive dhe rend e ligj të dobët. Megjithatë, ai theksoi se me mbështetjen e popullit, asnjë pengesë nuk mund t’i ndalë.
Duke folur për politikën e jashtme, Rahman tha se qeveria e tij nuk do të ndjekë politika të orientuara drejt vendeve të caktuara, por do të veprojë mbi bazën e “interesave të Bangladeshit”.
“Uniteti kombëtar është forca jonë, përçarja është dobësia jonë,” deklaroi ai, duke u bërë thirrje qytetarëve të qëndrojnë të bashkuar. Ai shtoi se qeveria e tij nuk do të tolerojë padrejtësi apo veprime të paligjshme dhe se askush nuk do të lejohet të ushtrojë dhunë apo padrejtësi ndaj më të dobëtëve, pavarësisht bindjeve politike, fetare apo etnike.
“Kjo fitore i përket demokracisë, i përket Bangladeshit dhe njerëzve që e duan demokracinë. Që nga sot, ne jemi të lirë,” përfundoi Rahman. /mesazhi