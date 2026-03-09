Flokët si tregues i hershëm i sëmundjes së Parkinsonit, çfarë zbuluan shkencëtarët

Një studim i fundit ka zbuluar se flokët mund të ofrojnë shenja të hershme për sëmundjen e Parkinsonit. Mostrat e flokëve nga personat e prekur treguan nivele më të ulëta të hekurit dhe bakrit, ndërsa njëkohësisht nivele të larta të manganit dhe arsenit. Biologu Ming Li nga Hebei University dhe ekipi i tij sugjerojnë se këto ndryshime mund të kenë “potencial të lartë diagnostik”.
Flokët, ndryshe nga gjaku apo pështyma, mund të ruajnë një regjistër afatgjatë të ekspozimit ndaj substancave të ndryshme, duke reflektuar jo vetëm gjendjen momentale të organizmit, por edhe ndryshime që ndodhin gjatë viteve. Kjo i jep një avantazh të veçantë për studimet mbi sëmundjen e Parkinsonit.
Shkaku i saktë i sëmundjes ende nuk është i qartë, por hulumtimet sugjerojnë lidhje me mikrobiotën e zorrëve, ushqyerjen jo të shëndetshme dhe ekspozimin ndaj ndotësve si pesticidet. Eksperimente me minj kanë treguar se nivelet e ulëta të hekurit lidhen me mosfunksionim të barrierës së zorrëve dhe ndryshime në gjene që rregullojnë metabolizmin e hekurit.
Te njerëzit, ndryshimet në mikrobiomën e zorrëve mund të shfaqen vite para diagnozës. Studiuesit besojnë se flokët mund të regjistrojnë këto ndryshime, duke ofruar një tregues të hershëm të sëmundjes. Një gjetje e veçantë ishte rënia e qëndrueshme e nivelit të hekurit në flokë, e shoqëruar me rritjen e arsenit, e cila mund të lidhet me ushqyerjen dhe faktorë mjedisorë.
Rezultatet përputhen me studime të mëparshme që treguan çrregullime të metabolizmit të hekurit te pacientët me Parkinson. Megjithatë, hulumtimi është i vogël dhe nevojiten studime më të gjera për të konfirmuar lidhjen dhe për të kuptuar mekanizmat që lidhen me mungesën e hekurit dhe zhvillimin e sëmundjes.