Fondacioni Freskia ofron barna esenciale falas per familjet në nevojë

Njoftojmë të gjithë qytetarët që kanë nevojë për barna esenciale, përfitues të skemave sociale, se mund të furnizohen me barna falas tek Farmacia Pro Pharmacy në Prishtinë.

Kjo mundësohet fal memorandum-bashkëpunimit që ka Fondacioni Freskia dhe Farmacia

Të dhënat e Farmacisë:

Pro Pharmacy

Adresa: Ndue Perlleshi, Nr. 148

Prishtinë/ tek banesat e Standardit në lagjen Mat

Nr. Kontaktues

+38349432490

P.S

Po ashtu, ftojmë të gjithë qytetarët e vullnetit të mirë që të na mbështesin në realizimin e këtij projekti duke na mbështetur materialisht.

Për ata që duan të ndihmojnë nga jashtë Kosovës apo direkt përmes bankës këto janë të dhënat:

Bank Details:

Bank Name: NLB Bank

SWIFT CODE: NLPR XK PR

iBAN CODE: Xk0517010016000746.75

Beneficiary Name:

FONDACIONI FRESKIA

Me respekt

Fondacioni Freskia